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«Сейчас упали продажи». Какие проблемы возникают у фермеров со сбытом мяса в торговые сети?

20 ноября 2022 19:55
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Новости Беларуси. Все-таки не обошлось без ложки дегтя на этой неделе. Резонансной стала история о дефиците индейки в магазинах Бреста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С такими опасениями обращались покупатели.

С подробностями наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Сегодня в Беларуси активно реализуют мясо индейки только два фермерских хозяйства. В Минской области готовится к запуску большая птицефабрика, проект в стадии подготовки. Есть ли мясо индейки у производителя, раз его нет на прилавках?

«Сейчас упали продажи». Какие проблемы возникают у фермеров со сбытом мяса в торговые сети?-1

Этому фермерскому хозяйству уже 8 лет. Сперва это был домашний сарай, позже арендовали площади бывшей птицефабрики, а затем и вовсе выкупили несколько птичников. Фермер Сергей Куришко когда-то, еще на службе в таможне, заинтересовался живым товаром – птенцами индейки. Инкубаторов индюшат в Беларуси нет, потому малышей нужно завозить из-за границы.

Белорусы обеспокоены – с прилавков пропала индейка. Что произошло и где ее можно купить?

«Сейчас упали продажи». Какие проблемы возникают у фермеров со сбытом мяса в торговые сети?-4

Сергей Куришко, глава фермерского хозяйства по производству мяса индейки:
Фермерское хозяйство изначально было ориентировано на охлажденное мясо индейки. Сегодня мы поддерживаем эту точку зрения, чтобы конечный потребитель получил на прилавке свежее охлажденное мясо. У нас за неделю происходит два убоя и мы успеваем доставлять мясо во все точки Беларуси в охлажденном виде.

Получать мясо индейки – не самый короткий путь к успеху. Птица привередливая и сложная в содержании. Пусть и грубо, но по факту, – прожорливая. Это особенность бройлерных пород, чья задача – набирать вес. В пик за сутки съедают до двух 2,5 тонны корма.

«Сейчас упали продажи». Какие проблемы возникают у фермеров со сбытом мяса в торговые сети?-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Как будто бы большой птичий базар. Одновременно здесь находятся порядка 5 тысяч индюшат. И их возраст сейчас два месяца. Но для того, чтобы мясо, как говорят фермеры, созрело, возраст самок должен быть не меньше четырех месяцев, а самцов семи.

Отпускную цену на мясо индейки фермер не подымал уже порядка полутора лет. Исхитряется и ищет возможности снизить себестоимость кормов: часть готовых заменяет зерном, которое приобретает у фермеров или сельхозпроизводителей. Еще лайфхак – брать малышей в теплое время года, чтобы сэкономить на интенсивном обогреве птичников. 

«Сейчас упали продажи». Какие проблемы возникают у фермеров со сбытом мяса в торговые сети?-10

Сергей Куришко:
В создании правильного микроклимата нам помогает компьютер, который отвечает полностью за температуру, за влажность и кормление. И с этого компьютера может приходить смс-оповещение на мобильный телефон дежурного.

Сейчас у фермера готово на убой 2 000 голов, а это порядка 30 тонн мяса. Сюда добавляем почти 5 000 молодняка. А 20 декабря примут пополнение птенцов – не меньше 3,5 тысячи – правда, из-за проблем со сбытом в торговые сети закупать ли? Вопрос открытый. Супермаркетам запретили самостоятельную разделку мяса птицы. Кроме популярной курицы, в перечень попали и более редкие виды: индейка, утка, гусь. Выращиванием этих видов птиц занимаются в основном фермеры, и прежде именно они поставляли в торговые сети целые тушки под свежую разделку.

«Сейчас упали продажи». Какие проблемы возникают у фермеров со сбытом мяса в торговые сети?-13

Сергей Куришко:
Если раньше мы возили 1,5-2 тонны, у нас бус-холодильник есть, то вчера ушла буквально машина на Минск, 500 килограммов повезла. Так, сейчас упали очень продажи.

Постановление принято, а рынок реагирует по-своему. Что сработало с крупными птицефабриками ударило по «штучным» производителям. Пока в проигрыше не столько они, а сколько покупатель. Тот самый, который звонит и просит разобраться.

# Торговля в Беларуси # общество # Сергей Куришко # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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