Единая городская служба контроля парковок появится в Минске

Новости Беларуси. Всё под контролем. В столице появится единая городская служба, которая будет следить за всеми городскими парковками, в том числе и во дворах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в Минске 55 платных парковок на более чем 4 тысячи мест. Больше всего – в центре. Однако не все автомобилисты соблюдают правила и платят за место на стоянках.