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Единая городская служба контроля парковок появится в Минске

19 декабря 2019 15:27
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Новости Беларуси. Всё под контролем. В столице появится единая городская служба, которая будет следить за всеми городскими парковками, в том числе и во дворах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Единая городская служба контроля парковок появится в Минске -1

Всего в Минске 55 платных парковок на более чем 4 тысячи мест. Больше всего – в центре. Однако не все автомобилисты соблюдают правила и платят за место на стоянках.  

Единая городская служба контроля парковок появится в Минске -4

Ожидается, что новая система контроля заработает в 2020 году.  

# Автомобили # общество # Фотофакт

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