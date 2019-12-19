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На инновационной ёлке у Минской ратуши зажгли огни

19 декабря 2019 16:53
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Новости Беларуси. Всеми цветами радуги. Инновационная ёлка высотой 12 метров торжественно зажгла огни у городской ратуши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На инновационной ёлке у Минской ратуши зажгли огни-1

Экспериментальная работа от специалистов «Минскрекламы» выполнена не из хвои, а в виде светодиодных шаров. Получилась своеобразная гигантская новогодняя гирлянда. 

На инновационной ёлке у Минской ратуши зажгли огни-4

Дмитрий Пракапенко, заместитель директора УП «Минскреклама»:
Очень много тут было ручной работы. Каждый шар отдельно нанизывался на трос, чтобы эта вся конструкция имела какую-то форму, не развалилась, не рассыпалась. Колоссальный труд, монтаж.   

На инновационной ёлке у Минской ратуши зажгли огни-7

Сергей Хильман, директор УП «Минскреклама»:   
Эта елка – арт-объект. Здесь 86 ажурных шаров, в них вмонтировано около 30 тысяч светодиодов (каждый светодиодик мерцает разным светом). Я сам впервые ее сейчас наблюдаю, мне даже дух захватывает.  

На инновационной ёлке у Минской ратуши зажгли огни-10

Авторами идеи стали те же дизайнеры, которые создавали футуристическую красавицу у Дворца спорта. Минчанам такая нестандартная новогодняя красавица пришлась по вкусу.  

# Новый год # общество # Сергей Хильман # Дмитрий Пракапенко # Фотофакт

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