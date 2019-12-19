На инновационной ёлке у Минской ратуши зажгли огни

Новости Беларуси. Всеми цветами радуги. Инновационная ёлка высотой 12 метров торжественно зажгла огни у городской ратуши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экспериментальная работа от специалистов «Минскрекламы» выполнена не из хвои, а в виде светодиодных шаров. Получилась своеобразная гигантская новогодняя гирлянда.

Дмитрий Пракапенко, заместитель директора УП «Минскреклама»:

Очень много тут было ручной работы. Каждый шар отдельно нанизывался на трос, чтобы эта вся конструкция имела какую-то форму, не развалилась, не рассыпалась. Колоссальный труд, монтаж.

Сергей Хильман, директор УП «Минскреклама»:

Эта елка – арт-объект. Здесь 86 ажурных шаров, в них вмонтировано около 30 тысяч светодиодов (каждый светодиодик мерцает разным светом). Я сам впервые ее сейчас наблюдаю, мне даже дух захватывает.