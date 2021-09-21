Сейчас билеты от 140 рублей. Что будет с ценами на авиарейсы после открытия авиасообщения с Россией?

Новости Беларуси. Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 сентября вступило в силу решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, развернутого в Москве. Впервые это анонсировали лидеры двух стран по результатам встречи в Кремле 9 сентября. Полеты в Беларусь после периода локдауна возобновились ровно год назад. Их число постепенно увеличивалось. Какие направления снова доступны и что будет с ценами на билеты, расскажет Кристина Сущеня.

Кристина Сущеня, корреспондент:

О такой летной картине еще буквально недавно можно было мечтать. Напомню, что авиасообщение между Россией и Беларусью приостановили в конце марта 2020 года из-за пандемии. Отныне ограничения сняли. К примеру, в город на Неве с этого дня рейсы выполняются два раза в сутки, а с 29 сентября – трижды в день. Остается выбрать направление и нужное вам время. Вот и Антонина Викторовна уже с билетами на руках. Направление – Сочи, излюбленное место отдыха уже как 14 лет. Правда, в 2020 году пришлось традиции уступить, тому виной COVID. А сейчас 2,5 часа – и вы на Черноморском побережье.

Антонина Козич:

В связи с тем, что ковидом много болеют, надежнее, я думаю, самолетом – меньше пребывания в обществе многих людей.

– Без проблем вы купили билет?

– Без проблем, очень удобно, позвонила по телефону, заказала, забронировала – приехала, купила.

И вправду, выбор, что называется, богат. Что же до второй стороны, летать можно и из разных российских городов в Минск, Гомель и Гродно, и количество направлений в перспективе будет расширяться. А пока наша съемочная группа находилась возле авиакасс, не голословно, людей немало, учитывая, что это утро вторника. Какие направления самые востребованные для полетов у белорусов? Рассказали в «Белавиа» – подробности здесь.

При этом в стороне не остается и ценовой вопрос. Логика проста: увеличивается предложение – количество рейсов – вниз идут цены. К примеру, сегодня в одну сторону билеты в Москву стартуют от 140 рублей, в Санкт-Петербург – от 170, в Сочи и Краснодар – от 175 рублей. Россия снимает все ограничения. Как теперь будут летать самолеты «Белавиа», читайте здесь.

С 25 сентября в московский аэропорт Домодедово можно будет улететь три раза в день, а с 29-го такая же опция будет доступна и для Петербурга. Также «Белавиа» будет летать дважды в неделю в Самару и Ростов-на-Дону, с 28 сентября – в Екатеринбург, а с 29-го – в Уфу и Казань. При этом туристам не стоит забывать, что даже несмотря на регулярные рейсы, каждое отдельное государство устанавливает свои правила. При въезде в Россию при себе обязательно иметь отрицательный ПЦР-тест. Ответ на вопрос «где его сдать?» можно найти на сайте Минздрава.