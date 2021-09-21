Какие направления самые востребованные для полётов у белорусов? Рассказали в «Белавиа»

Новости Беларуси. Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 сентября вступило в силу решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, развернутого в Москве. Впервые это анонсировали лидеры двух стран по результатам встречи в Кремле 9 сентября. Полеты в Беларусь после периода локдауна возобновились ровно год назад. Их число постепенно увеличивалось.

Светлана Терентьева, начальник агентства продажи пассажирских перевозок авиакомпании «Белавиа»:

Более востребованные направления – это Москва и Санкт-Петербург. Конечно, мы очень ждали этого момента и надеемся, что мы удовлетворим все просьбы наших пассажиров. Потому что, конечно, рейсов было явно недостаточно. Что касается Российской Федерации еще, то Сочи – данное направление, наверное, еще интересно – еще бархатный сезон, мы надеемся, что все-таки наши пассажиры придут к нам и будут летать в Сочи. По большому счету, постоянно продажа идет, и сказать, сколько в день продается авиабилетов, наверное, не готовы, но вместе с тем это как горячие пирожки, особенно в данный момент это Петербург и Москва – очень востребованные направления.