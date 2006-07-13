Сегодня Витебск танцует. До утра

Сегодня на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" - День культуры России. Его открыла пресс-конференция деятелей культуры и искусства России. "Звездный час" проведет Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня".

Персональную выставку во второй половине дня откроет президент Российской Академии художеств Зураб Церетели. На пресс-конференции он расскажет о своих творческих планах и проектах. Еще одна выставка <Лица России> из фотопроекта "Частная коллекция" Екатерины Рождественской откроется в кинотеатре города на Двине "Спартак".

Вечером в Летнем амфитеатре состоится гала-концерт мастеров искусств России с участием Димы Билана, Леонида Агутина, Олега Газманова, Дианы Гурцкой и других популярных артистов. В шоу примет участие и обладательница Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни Оксана Богословская. Завершатся сегодняшние мероприятия фестиваля ночным концертом "Танцуй до утра".