Сегодня идёт необратимый процесс построения более справедливого многополярного мира – Хоменко

Беларусь работает над построением устойчивой модели евразийской архитектуры безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики на 38-й Ассамблее парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня идет необратимый процесс построения более справедливого многополярного мира, отметил Сергей Хоменко, и, к сожалению, для ряда стран он протекает болезненно.

Государства, которые теряют господство на международной арене, не готовы мириться с утратой власти. Поэтому всех нас тестируют на прочность путем разжигания вооруженных конфликтов и введения незаконных санкций.

Беларусь выступает за равноправный и взаимоуважительный диалог между странами. Со многими из них, представленными на встрече, Минск имеет дружеские отношения, которыми дорожит.