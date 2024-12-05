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Сегодня идёт необратимый процесс построения более справедливого многополярного мира – Хоменко

05 декабря 2024 19:36
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Беларусь работает над построением устойчивой модели евразийской архитектуры безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики на 38-й Ассамблее парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня идёт необратимый процесс построения более справедливого многополярного мира – Хоменко-2

Сегодня идет необратимый процесс построения более справедливого многополярного мира, отметил Сергей Хоменко, и, к сожалению, для ряда стран он протекает болезненно. 

Государства, которые теряют господство на международной арене, не готовы мириться с утратой власти. Поэтому всех нас тестируют на прочность путем разжигания вооруженных конфликтов и введения незаконных санкций. 

Беларусь выступает за равноправный и взаимоуважительный диалог между странами. Со многими из них, представленными на встрече, Минск имеет дружеские отношения, которыми дорожит. 

Сегодня идёт необратимый процесс построения более справедливого многополярного мира – Хоменко-4

Сергей Хоменко зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Многое объединяет наших парламентариев, но в основе всей деятельности лежит любовь к своей Родине, суверенитету, историческим традициям. И конечно же, тому общению, которое будет здесь, в конечном итоге должно быть практическое применение в обмене опытом, социально-экономическом развитии и дальнейшем укреплении связей между народами Беларуси и Латинской Америки.

Парлатино отмечает 60-летний юбилей. Организация активно способствует устойчивому развитию государств региона, укреплению мира и безопасности, что особенно важно сегодня во времена новых современных вызовов.

# Сергей Хоменко # Международная политика

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