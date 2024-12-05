Как с помощью мыслей программировать нашу жизнь – рассказал создатель магических инструментов
Правда ли, все то, что совершает человек в жизни, ему потом обязательно возвращается? Есть ли у человека карма? А вот существует ли он на самом деле, этот закон бумеранга? Какие есть техники для исполнения желаний? И можно ли запрограммировать себя на определенные действия? Давайте разбираться с гостями в нашей студии. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Людмила, как вы считаете, действительно ли мысль может быть материальна?
Людмила Бандовская, эзотерик, практикующий таро мастер, создатель магических инструментов:
Абсолютно, точно. Все в нашем мире – энергия. Сначала в нашей голове и сознании появляется мысль, а потом она становится нашей реальностью. Если вам не нравится ваша реальность, вам необходимо менять ваши мысли.
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Что первично: слово или мысль?
Алексей Мосесов, клирик прихода Храма святителя Николая Японского в г. Минске:
Конечно, идея – она первичнее всего. Объяснение, что весь мир сотворенный уже был как идея в сознании Бога. Помыслы, мысли наши, они рождают определенные последствия в наших словах, наших действиях. Потому что мы сначала о чем-то подумали, потом захотели это произнести, осуществить, и человек, рождая помысел, несет последействия за те мысли, которые он думает.
Подробности в видео.