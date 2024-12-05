Как с помощью мыслей программировать нашу жизнь – рассказал создатель магических инструментов

Правда ли, все то, что совершает человек в жизни, ему потом обязательно возвращается? Есть ли у человека карма? А вот существует ли он на самом деле, этот закон бумеранга? Какие есть техники для исполнения желаний? И можно ли запрограммировать себя на определенные действия? Давайте разбираться с гостями в нашей студии. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Людмила, как вы считаете, действительно ли мысль может быть материальна?

Людмила Бандовская, эзотерик, практикующий таро мастер, создатель магических инструментов:

Абсолютно, точно. Все в нашем мире – энергия. Сначала в нашей голове и сознании появляется мысль, а потом она становится нашей реальностью. Если вам не нравится ваша реальность, вам необходимо менять ваши мысли.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Что первично: слово или мысль?