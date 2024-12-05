Кочарян: западники издевается над советской системой планирования, но сами же её и используют

Григорий Азаренок, СТВ: У нас любят рассказывать про восточные разные экономические чуда: про южнокорейское экономическое чудо, про японское экономическое чудо. Но никто особо не говорит, что приезжаешь в Японию на большое предприятие, например, там все такое технологичное, крутое, там с капиталом и со всем... Смотришь – доска почета... Смотришь, значит, – соцсоревнования. Только это по-другому называется, эти все KPI и прочее – это наши соцсоревнования, это то, что было в нашей большой стране.

Тигран Кочарян, медиаэксперт, специалист по информационной безопасности, соучредитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Армении:

Знаете, они издеваются над советской системой планирования, но сами, особенно в крупных предприятиях и частных предприятиях глобальных, они вводят систему планирования. То есть, мы когда копались и изучали вот эти большие, те же американские заводы, структуры, там четко это планирование есть, причем на годы вперед. Когда нам говорят, что система социального планирования – это какой-то архаизм и так не работает, нет... Более того, советское системообразование, которое хают, кто только может, в некоторых и европейских, и передовых вузах американских, они переходят на эту систему. Очень многие понимают, что болонская система, которую навязали практически всем республикам, она не дает того эффекта, который давало советское образование. И советское образование же не было выдумано из ничего.

Советское образование брало себе очень много от немецкого образования. То есть с нуля ничего не придумали, все эти методики и так далее, очень хорошо работали. Специалисты, которые выходили из советских вузов, они до сих пор, даже с учетом, что они пенсионного возраста, они до сих пор полезны. У нас есть люди, которые работают в той же мере, которые плотные советские люди, настоящие. И они руководят своей отраслью намного лучше, чем молодые. Поэтому были, конечно, и проблемы в Советском Союзе. Не все так было хорошо. Были годы застоя, были годы упадка, были годы роста. Но был, знаете, самый главный концепт для меня – то, что меня учила школа, то, что меня учила семья и то, что меня учила улица, это было одно и то же.