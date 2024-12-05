Есть ли у человека карма и существует ли на самом деле закон бумеранга? Узнали у эзотерика
Правда ли, все то, что совершает человек в жизни, ему потом обязательно возвращается? Есть ли у человека карма? А вот существует ли он на самом деле, этот закон бумеранга? Какие есть техники для исполнения желаний? И можно ли запрограммировать себя на определенные действия? Давайте разбираться с гостями в нашей студии. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Светлана, с вас начнем. Как вы считаете, действительно ли в нашей жизни все подчинено каким-то определенным законам?
Светлана Колесникович, практикует аскезу:
Я думаю, что да. Вы в начале передачи сказали, что каждое событие, которое в нашей жизни происходит, оно имеет причинно-следственную связь. То есть мы что-то сделали, да, по какой-то причине, и как следствие произошло то или иное событие. Уже хорошее или плохое зависит от того, что мы сделали. Поэтому, я думаю, что закон бумеранга – это, проще говоря, закон причинно-следственных связей.
Что касается исполнения желаний, все мы знаем, что главный закон – закон обмена энергии, то есть желания наши исполняются благодаря этому закону. Мы прикладываем усилия в нашу мечту, и наша мечта, она становится в итоге желанием, которое осуществляется. Либо мы не прикладываем усилия, да, и это только остается нашей амбицией либо просто несбыточной мечтой.
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Давайте послушаем, что скажет эзотерик. Людмила, здравствуйте. А вы согласны с тем, что есть закон бумеранга, и приходилось ли вам в вашей практике встречаться с подобным?
Людмила Бандовская, эзотерик, практикующий таро мастер, создатель магических инструментов:
Встречаюсь каждый день. Я объясню это так. Существует квантовое поле. Оно живое и дышащее. Вот все, что ты закладываешь в это квантовое поле, Вселенная тебе возвращает. Если ты закладываешь хорошие события в квантовое поле, оно тебе умножит и вернет. Если ты закладываешь плохие события, оно тебе тоже вернет.
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