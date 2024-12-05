Есть ли у человека карма и существует ли на самом деле закон бумеранга? Узнали у эзотерика

Правда ли, все то, что совершает человек в жизни, ему потом обязательно возвращается? Есть ли у человека карма? А вот существует ли он на самом деле, этот закон бумеранга? Какие есть техники для исполнения желаний? И можно ли запрограммировать себя на определенные действия? Давайте разбираться с гостями в нашей студии. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Светлана, с вас начнем. Как вы считаете, действительно ли в нашей жизни все подчинено каким-то определенным законам?

Светлана Колесникович, практикует аскезу:

Я думаю, что да. Вы в начале передачи сказали, что каждое событие, которое в нашей жизни происходит, оно имеет причинно-следственную связь. То есть мы что-то сделали, да, по какой-то причине, и как следствие произошло то или иное событие. Уже хорошее или плохое зависит от того, что мы сделали. Поэтому, я думаю, что закон бумеранга – это, проще говоря, закон причинно-следственных связей.

Что касается исполнения желаний, все мы знаем, что главный закон – закон обмена энергии, то есть желания наши исполняются благодаря этому закону. Мы прикладываем усилия в нашу мечту, и наша мечта, она становится в итоге желанием, которое осуществляется. Либо мы не прикладываем усилия, да, и это только остается нашей амбицией либо просто несбыточной мечтой.