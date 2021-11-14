Седьмые сутки в лагере беженцев на границе. Вот что там происходит

Новости Беларуси. Седьмые сутки в лагере беженцев на белорусско-польской границе. Мы продолжаем следить за ситуацией. Прошедшая ночь снова была бессонной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Складывающаяся обстановка на постоянном контроле Александра Лукашенко. 13 ноября Президент поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам, а также организовать специальные палатки, чтобы люди могли согреться и элементарно поесть. Благодаря усилиям Беларуси беженцы не остались один на один со своими проблемами. В лагерь уже доставлено более 18 тонн продовольствия, теплые вещи и одеяла. Дежурят медики.



Люди не теряют надежду обрести приют в Европе, где обещали радушный прием бегущим от войн и разрухи людям. С границы репортаж Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Неделя на границе у колючей проволоки. Беженцы продолжают терпеливо ждать, пока польская сторона проявит хоть чуточку сострадания или включит здравый смысл и пустит их в ЕС. Ведь именно Европа совсем недавно позвала этих людей за лучшей жизнью, а теперь как ни в чем не бывало делает вид, что ничего не замечает. Не замечает тысячи замерзающих беженцев у своего забора.

Несмотря на видимое безразличие к ситуации с беженцами, поляки прекрасно понимают, что играют сейчас по правилам Лукашенко. Правда, пытаются играть и по другим, периодически с той стороны забора звучат призывы. Мы готовы забрать этих беженцев, но ведь Беларусь их не держит и тоже хочет, чтобы тысячи людей не выживали, а жили, например, в Германии. Получается, как ни играй, а Европа все равно уже проиграла, угодив в свою же ловушку.

Пока поляки издеваются над несчастными беженцами, белорусы продолжают поддерживать этих людей. За пять дней в лагерь было доставлено около 20 тонн гуманитарной помощи. Это в основном продукты питания: вода, хлеб, молоко, мясные консервы и детское питание. Также теплая одежда и одеяла. В лагерь регулярно доставляют сухие дрова, двуручные пилы и топоры. Сегодня снова ожидаются машины с едой от волонтеров из Минска и Минской области, профсоюзов и Белорусского союза женщин. «Мы шли к границе с Польшей три дня». Беженцы рассказали, почему не хотят жить в Ираке (подробнее здесь). Ночью 14 ноября Польша снова показала свое истинное лицо. Людей, которых накануне более суток удерживали в клетке из колючей проволоки, увезли польские силовики. Журналистов в тот момент не было, но белорусские пограничники предоставили нам видео с камер наблюдения на границе. А сегодня утром выяснилось, что поляки отвезли беженцев на 3 километра вдоль границы, подняли забор и просто вытолкнули их на территорию Беларуси, любезно показав при этом направление к основному лагерю.