Прямой эфир

«Будем просить, чтобы носили маски». Виктор Лискович об условиях в лагере для беженцев

14 ноября 2021 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Седьмые сутки в лагере беженцев на белорусско-польской границе. Мы продолжаем следить за ситуацией. Прошедшая ночь снова была бессонной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Складывающаяся обстановка на постоянном контроле Александра Лукашенко. 13 ноября Президент поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам, а также организовать специальные палатки, чтобы люди могли согреться и элементарно поесть.

Благодаря усилиям Беларуси беженцы не остались один на один со своими проблемами. В лагерь уже доставлено более 18 тонн продовольствия, теплые вещи и одеяла. Дежурят медики. Люди не теряют надежду обрести приют в Европе, где обещали радушный прием бегущим от войн и разрухи людям.

«Будем просить, чтобы носили маски». Виктор Лискович об условиях в лагере для беженцев-1

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня установим биотуалеты, установим мусорные контейнеры, попросим граждан, чтобы они убрали мусор за собой, потому что не секрет, что чистота и порядок – это залог благополучия и здоровья. Будем сегодня беседовать, раздадим маски, будем просить, чтобы носили маски, соблюдали масочный режим, чтобы не допустить вспышки инфекционной.

Седьмые сутки в лагере беженцев на границе. Что там происходит – читайте здесь

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Виктор Лискович # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы шли к границе с Польшей три дня». Беженцы рассказали, почему не хотят жить в Ираке
14 ноября 2021 12:48

«Мы шли к границе с Польшей три дня». Беженцы рассказали, почему не хотят жить в Ираке

Седьмые сутки в лагере беженцев на границе. Вот что там происходит
14 ноября 2021 12:47

Седьмые сутки в лагере беженцев на границе. Вот что там происходит

Если 15 ноября будет дождь, скоро наступят заморозки. Какие приметы подскажут приход зимы?
14 ноября 2021 12:20

Если 15 ноября будет дождь, скоро наступят заморозки. Какие приметы подскажут приход зимы?