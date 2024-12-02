Сделать ответственный выбор – инициативные группы продолжают сбор подписей

Сделать ответственный выбор, чтобы определить будущее страны. В Беларуси продолжается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы следим за ходом электоральной кампании.

Пикеты можно встретить по всей стране. Они проводятся в наиболее оживленных местах. Перед входом на один из столичных супермаркетов, прежде чем отправиться за покупками, минчане неожиданно для себя смогли подключиться к важной политической кампании. У кого с собой оказался паспорт не раздумывая оставляли автограф в подписных листах за потенциальных кандидатов в Президенты. У каждого свои надежды на будущее страны.

Мы свою страну сделали процветающей. Чисто, красиво, везде все хорошо. И пенсии добавили. Мне кажется, что это будет еще лучше.

Хочу, чтобы была сильная, процветающая страна, чтобы люди жили мирно, прекрасно.

Под мирным небом, в тишине, в тепле, скажем так. У нас все в магазинах есть. Мы имеем возможность работать, учиться.

Этап сбора подписей завершится на этой неделе. Пятница – заключительный день. Затем территориальные избирательные комиссии проверят их достоверность и подсчитают общее количество за каждого претендента. Для регистрации нужно не менее 100 тысяч.