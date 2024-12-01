Азарёнок: так будем же всегда чтить отца, Батьку выбирать и бить окаянное змеище!

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы в прошлый раз начали говорить о рабстве. А на этой неделе, смотрю я, и доллар скачет, как кастрюли на Майдане, и пятница вся черная-черная, как, простите, у негра. Мы обещали разговор продолжить… Здравствуйте, это программа «Слово и дело», меня зовут Григорий Азаренок, и я пришел с вами поговорить. Да, с древнеримскими невольниками сравнивать нелепо, скажете вы. Никто, кроме девиантов, не ходит на цепях, никто не звенит кандалами. Только булькают звуки телефона, все время напоминая – хозяин здесь, око следит за тобой.

Давайте сначала о долларе и том самом оке. В полушутку, конечно, дабы обозначить некоторое презрение к долларопоклонникам, сжег я на неделе эту, по словам Жириновского, грязную зеленую бумажку. И что тут началось. Когда бчб сжигал, такого визга не было из заграничных болот. Посты, статьи, видео. Ну чувствуется, кричат: «Как посмел?» Затронул нечто сакральное, потрогал непрошеной лапой сердце Кощеево, и все сосудики его задрожали. По поводу ока, пирамиды и хозяина. Мы уже рассказывали, что однодолларовая банкнота уж сильно не похожа на простой знак обмена товара на бумажку. Тут тебе американский орлан, и всего-то у него по 13 – лента с надписью из 13 букв, акация с 13 листьями и 13 бутонами. А с другой стороны – усеченная пирамида. Символ власти. И тоже – 13 ярусов. Только верхний конус от всей пирамиды отделен – великий архитектор вселенной не должен быть виден, хозяин паноптикона – идеальной тюрьмы по Иеремии Бентаму – не для наших глаз. Это он нас всех видит. Всех видит, всех слышит, все знает про нас, вплоть до отдельных сортов порнографии, которые мы ищем. А еще когда Александр Лукашенко говорил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Белаурсь:

Я не говорю о 12-х смартфонах, «Айфонах», ради бога. Звоните, хотите, чтобы американцы вас каждую минуту отслеживали, где вы находитесь, и что вы паритесь по всем этим «Айфонам»? Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. Григорий Азаренок:

Тогда, помню, пытались хихикать. А нынче, особенно после ливанских пейджеров, не смешно ведь, правда? А теперь о рабстве. Какие признаки такого угнетенного состояния выделяют ученые мужи. Наличие хозяина. Наличие надсмотрщика. Привязанность работы по месту и времени. Ущемление прав по целому ряду признаков: возраст, пол, национальность. Неадекватная проделанной работе оплата труда. Отсутствие заинтересованности в результатах работы. Раз за разом, встреча за встречей Батька обращается к людям: возьмите дом, возьмите землю, возьмите участок, обретите корни, обретите свое, кровное. Человек, живущий в лизинг, съемный и электросамокатный, ему, может, и удобнее, да вот защищать нечего, он раб. И в асфальте зерна не прорастают. И дети больные на холодном полу, без босоногой земли больные будут. «Этот клочок земли вас всегда будет спасать» – Президент ориентирует покупать дома в глубинке.