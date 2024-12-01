Асфальт на селе – уже не экзотика. В Беларуси настоящий дорожный бум! Вот что сделали за последние 5 лет
Под Лидой завершили ремонт 285-метрового моста через Неман. Работы велись год. За это время заменили дорожное покрытие, отремонтировали опоры и пролетные строения, обновили перила, установили новое освещение, и сейчас мост как новенький, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но впереди у дорожников еще много работы. В планах – обновлять около 100 мостов в год и сотни тысяч километров дорог. Не спускать эти вопросы на тормозах – принципиальное требование главы государства, о котором он напоминал буквально месяц назад. Крупные трассы, конечно, в приоритете. На них завязана экономика, но и обычные дороги нуждаются в ремонте. Их состояние – во многом это показатель уровня жизни, а потому буксовать в этих вопросах никак нельзя.
На неделе наши корреспонденты намотали не один десяток километров, чтобы оценить уровень дорожных работ. И не везде они проходят гладко.
Амбициозный 2024-й не давал дорожным службам ни минуты покоя. В последние 5 лет в Беларуси гремит настоящий дорожный бум. В этом году большой ремонт коснулся 5 тысяч километров дорожного полотна. И это пиковая отметка в графиках за последние 15 лет.
Леонид Зенкевич, начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций:
За прошедшие 4 года отремонтировано более 13 тысяч километров автомобильных дорог республиканского и местного значения. А также почти 400 мостовых сооружений.
Десяток новых значимых объектов почти в каждом регионе помогли белорусам сократить путь домой и забыть о пробках, предприятиям улучшить логистику. Один из них – юго-западный обход Могилева. 10 лет назад в городе начала стремительно развиваться свободная экономическая зона. Объездная дорога стала настоящим спасательный кругом.
Чтобы сырье не возить через город, необходимо было замкнуть дорогу, чтобы и из Бобруйска, и из Минска попадали на предприятия мимо города.
Кольцо вокруг Могилева замкнулось, завершив 43-летний путь, начатый еще в советское время. В этих 76 километрах – вся трудовая биография Анатолия Лопатина. С инженера в 80-х он прошел все 7 фрагментов кольцевой дороги, каждый из которых был проложен с его непосредственным участием. Последний этап уникальный, единственный, кого одели в бетон.
Анатолий Лопатин, генеральный директор предприятия «Могилевавтодор»:
Материалы все наши, щебень наш, цемент наш. Долговечность в разы обеспечена. Колейности нет, ямочности нет.
За четыре года парк мостовых сооружений Беларуси прошел серьезный апгрейд. Только в этом году реконструировано и введено в эксплуатацию рекордное количество мостов – 117. Эта самая большая цифра за всю историю независимой Беларуси.
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