Асфальт на селе – уже не экзотика. В Беларуси настоящий дорожный бум! Вот что сделали за последние 5 лет

Под Лидой завершили ремонт 285-метрового моста через Неман. Работы велись год. За это время заменили дорожное покрытие, отремонтировали опоры и пролетные строения, обновили перила, установили новое освещение, и сейчас мост как новенький, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но впереди у дорожников еще много работы. В планах – обновлять около 100 мостов в год и сотни тысяч километров дорог. Не спускать эти вопросы на тормозах – принципиальное требование главы государства, о котором он напоминал буквально месяц назад. Крупные трассы, конечно, в приоритете. На них завязана экономика, но и обычные дороги нуждаются в ремонте. Их состояние – во многом это показатель уровня жизни, а потому буксовать в этих вопросах никак нельзя. На неделе наши корреспонденты намотали не один десяток километров, чтобы оценить уровень дорожных работ. И не везде они проходят гладко.

Амбициозный 2024-й не давал дорожным службам ни минуты покоя. В последние 5 лет в Беларуси гремит настоящий дорожный бум. В этом году большой ремонт коснулся 5 тысяч километров дорожного полотна. И это пиковая отметка в графиках за последние 15 лет.

Леонид Зенкевич, начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций:

За прошедшие 4 года отремонтировано более 13 тысяч километров автомобильных дорог республиканского и местного значения. А также почти 400 мостовых сооружений. Десяток новых значимых объектов почти в каждом регионе помогли белорусам сократить путь домой и забыть о пробках, предприятиям улучшить логистику. Один из них – юго-западный обход Могилева. 10 лет назад в городе начала стремительно развиваться свободная экономическая зона. Объездная дорога стала настоящим спасательный кругом.

Чтобы сырье не возить через город, необходимо было замкнуть дорогу, чтобы и из Бобруйска, и из Минска попадали на предприятия мимо города. Кольцо вокруг Могилева замкнулось, завершив 43-летний путь, начатый еще в советское время. В этих 76 километрах – вся трудовая биография Анатолия Лопатина. С инженера в 80-х он прошел все 7 фрагментов кольцевой дороги, каждый из которых был проложен с его непосредственным участием. Последний этап уникальный, единственный, кого одели в бетон.