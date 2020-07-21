Сделать генетический паспорт и узнать, в какой вид спорта отдать ребенка. Какие исследования проводят в Центре геномных биотехнологий

Новости Беларуси. Республиканский центр геномных биотехнологий открыли в Минске после двухлетней модернизации. Теперь он полностью соответствует международным требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр оснастили передовым оборудованием. Это позволит повысить качество работ, а также расширить их число. Напоминаем: лаборатория проводит генетические исследования на предрасположенность к болезням. Дмитрий Боярович о новых перспективах.

Это я раскапываю реакционную смесь. Смесь, в которую потом добавляю образцы пациентов и ставлю в прибор. Замедлить развитие рака – так кратко можно описать цель, которую преследует Анна. У научного сотрудника 600 клеток от больных пациентов. Каждому, основываясь на данных приборов, специалист центра выдает индивидуальные рекомендации, как остановить болезнь.

Анна Щаюк, научный сотрудник Республиканского центра геномных технологий:

Мы делали это и раньше, но на более простых приборах. А после открытия центра мы можем пользоваться секвенатором – это, во-первых, увеличивает скорость реакции. А во-вторых, мы можем одновременно посмотреть не только один интересующий нас участок, а много из разных генов.

В Центре геномных технологий модернизация шла два года. Теперь он полностью соответствует мировым требованиям к ПЦР (то есть генетическим) лабораториям. Здесь появились чистые и грязные зоны, специальная система вентиляции, шлюзы. И, конечно же, уникальное оборудование.

Руслан Шейко, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Оборудование действительно в нашем Центре геномных биотехнологий уникальное, дорогостоящее. Чтобы научится на этом оборудовании работать, мы отправляли специалистов на стажировку в Германию и Англию.

Теперь лаборатория может проводить более точные исследования на предрасположенность к болезням. Даже, если это нужно, у ребенка в утробе матери. Среди недугов и социально значимые: диабет, остеопороз, тромбофилия, ожирение. А еще здесь стало возможным более точно исследовать особенности метаболизма, старения организма, делать расшифровку полного генома человека.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Одна из процедур, которую значительно улучшили после модернизации, – тест на определение количества рисков при ЭКО. Теперь его проводят с большей точностью. Специалисты могут сказать, насколько вероятны осложнения при такой процедуре с погрешностью в 10 %.

А ведь раньше ответ на такой вопрос сводился к односложному: решаться на ЭКО рискованно или нет. Более углубленно здесь могут делать теперь и генетические паспорта. Кстати, их уже имеют 17 тысяч белорусов. За такой услугой в центр обращались (и продолжают обращаться) из 22 стран. В том числе США, Франции и даже таких экзотических, как Маврикий.

Александр Кильчевский, заместитель председателя президиума НАН Беларуси:

Эта лаборатория соответствует самым высоким мировым стандартам. И это позволит – я надеюсь – увеличить объемы работ более чем вдвое. Все это позволяет перейти на качественно новый уровень в развитии генетики, геномики и выйти на самые передовые рубежи в мировой науке.

А еще в центре можно проводить исследования на предрасположенность к занятиям спортом, вплоть до конкретного вида. Это так называемая персонифицированная медицина. К слову, очень популярная среди родителей, которые хотят узнать, чем лучше заниматься их ребенку.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

Академия наук отвечает за биотехнологическую отрасль в стране. Это поручение было главы государства, и мы его выполняем. А так, вы знаете, мы создали «БелБиоград», работает «Академфарм», целый ряд институтов по синтезу химических и лекарственных препаратов. А Центр геномных технологий, я бы сказал, в центре этой проблематики.