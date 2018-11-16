«Сделать это вкусно». Названы победители конкурса среди СМИ на лучшее освещение уборочной кампании

Новости Беларуси. Уборочная в фотографиях, статьях и сюжетах. В Доме прессы подвели итоги творческого конкурса среди СМИ – «Жатва -2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жюри изучило более ста работ самых разных жанров. И определило победителей в 7 номинациях.

Екатерина Сейнова, победитель в номинации «Лучшие фотоматериалы в печатных региональных СМИ»:

Участвовала в первый раз и действительно хотелось победить. Сделать что-то нестандартное, необычное. Поэтому использовала новые ракурсы, искала интересные форматы. И также использовала современную технику – дрон. Ну, конечно, с высоты это шикарно.

Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Сделать такой журналистский материал на такую банальную, казалось бы, тему (ну, жатва и жатва, каждый год у нас проходит жатва). Но сделать это интересно, вкусно – вот это, действительно, признак настоящего журналистского мастерства. Поэтому на месте, допустим, журналиста, я бы воспринимал это в каком-то смысле как вызов. Вызов как профессионалу.