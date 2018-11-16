«Это престижная служба». Памятный знак ОМОНу появился в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске появился памятный знак – символ отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие приурочено к 30-летию со дня образования элитного подразделения. Орел, готовый отразить любую атаку, будто слетел с шевронов бойцов ОМОНа. На стеле – эмблема и девиз: «Законность. Честь. Отвага».

По случаю, лучшим сотрудникам вручили ордена, медали и благодарности. Символично, что знак появился именно в Витебске. Здесь первыми в Беларуси ввели традицию сдавать экзамен на право ношения черного берета. После чего подобные испытания стали проводить и в других регионах.

Максим Марченко, командир ОМОН УВД Витебского облисполкома:

Сотрудники проходят многоступенчатый отбор. С первого дня, когда они приходят к нам кандидатами на службу, им уделяется сразу же внимания. Как со стороны руководства подразделения – проводится их изучение многостороннее, так и со стороны сопутствующих служб – психологов. Сотрудники сдают повышенного рода нормативы по физической подготовке.

Инна Сухадолова, фельдшер ОМОН УВД Витебского облисполкома:

Работа в ОМОНе – это очень трудный путь. И, естественно, для девушки и для любого человека – это престижная служба. Мы стараемся поддерживать этот высокий уровень и достигать поставленные задачи.