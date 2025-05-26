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Сделали ремонт в доме незнакомой белорусской семьи. Узнали, как снимался новый клип группы «Добрыя людзі»

26 мая 2025 11:16
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ангелина Пушкарь и Кристина Кискевич, солистки группы «Добрыя людзі».

Александр Меженный, ведущий:
«Добрыя людзі» выехали в деревню и сделали доброе дело, помогли старичкам в деревне, сделали ремонт за собственные, заработанные на концертах денежные знаки. Правильно? Кому пришла в голову эта идея и почему вы на нее согласились?

Сделали ремонт в доме незнакомой белорусской семьи. Узнали, как снимался новый клип группы «Добрыя людзі»-2

Ангелина Пушкарь, солистка группы «Добрыя людзі»:
Идея пришла, конечно же, нашему продюсеру Евгению Олейнику, потому что этот год обозначен Годом благоустройства, мы решили, что кто, если не мы, снимет клип как раз таки на тему помощи, на тему добра, потому что у нас песня и называется «Добро».

Кристина Кискевич, солистка группы «Добрыя людзі»:
Сомнений изначально не было. Мы увидели саму семью, так как мы изначально, до съемки клипа, мы приехали в Сурвилишки. Мы увидели дедушку с бабушкой. Мы увидели, как у них там красиво. Там такая красота, вы просто себе не можете представить. Там ты отдыхаешь и душой, и телом. Там озера, там прекрасно все. Когда мы приехали, сразу решили, что мы согласны. У нас даже сомнений не было. Сами оплатили. Еще и своими руками.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Юрий Царёв # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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