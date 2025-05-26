Цнянское, Дрозды и Криница – рассказываем, как благоустроили пляжи Минска

Юлия Алексеюк, СТВ: Как только начинается хорошая погода, солнце появляется, сразу люди хотят отправиться на пляж. Марина Адамовна, скажите, пожалуйста, сколько пляжей готовы встретить отдыхающих в этом сезоне?

О том, чем готовы удивить жителей столицы и туристов, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Современные люди живут в бешеном ритме, особенно это чувствуется в городах. В летный период все стараются набраться сил и энергии, насладиться хорошей погодой и попробовать новые развлечения. Городские службы готовят объекты торговли, общепита и пляжи к летнему сезону.

Марина Макарова, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Конкретно на балансе нашего предприятия находится двадцать пляжей на четырех водохранилищах – Цнянское, Дрозды, Заславское и Криница.

Юлия Алексеюк:

Что нового появляется на этих пляжах? Чем отличаются они от того отдыха, который был в 2024 году у людей?

Марина Макарова:

С учетом того, что посетителей, отдыхающих на пляжах, с каждым годом становится все больше и больше, мы просто увеличиваем количество малых архитектурных форм – лежаки. Мы знаем, что у нас на пляжах любят отдохнуть семьей, устроить пикник – теневые навесы, беседки, столы, скамейки. Конечно, те, кто любят позагорать – для них появляются новые кабинки для переодевания. Для детей – это детское игровое оборудование, для спортсменов – спортивное оборудование.