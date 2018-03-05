В Минске в преддверии 8-го марта появились дополнительные торговые точки, где можно купить недорогие букеты цветов

Новости Беларуси. В столице объявлена «цветочная интервенция». В Минске в преддверии Международного женского дня появились дополнительные торговые точки, где можно купить недорогие букеты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице объявлена «цветочная интервенция». В Минске в преддверии Международного женского дня появились дополнительные торговые точки, где можно купить недорогие букеты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все для того, чтобы оставить вне конкуренции продавцов, которые пользуются ажиотажем и взвинчивают цены. В Мингорисполкоме решили отвлечь внимание покупателей от предложений частных перекупщиков прошлогодними ценами.
Так, заморским розам составляют жесткую конкуренцию белорусские, менее колючие по стоимости.