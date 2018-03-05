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Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине

05 марта 2018 19:35
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Новости Беларуси. Одна из главных задач, поставленных главой государства для всей вертикали власти – работа с гражданами. 5 марта выездной прием в Дрогичине провел помощник Президента – главный инспектор по Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-1

Многие из озвученных на встрече тем – таких как трудоустройство – для района привычные. А вот некоторые не совсем стандартные. Например, местный коллекционер хотел бы восстановить старинную мельницу, чтобы привлечь в свой город больше туристов.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-3

На действительно долгожданный прием Андрей Малащицкий пришел с подробным планом и стопкой документов. Предприниматель решил инвестировать 90 тысяч и построить в Дрогичине кафе, создав новые рабочие места. Но земельный участок под него местные власти уже не первый год предлагают на самой окраине. Не удалось найти общий язык и с городскими архитекторами.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-5


Андрей Малащицкий, индивидуальный предприниматель:
Два года назад я уже приходил, говорил – давайте. Мне устно ответили: «Ждите Дожинок, после будем решать вопрос». Сейчас мне же не были предложены никакие другие места. Сказали – отказать. Обращайтесь в облисполком или суд.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-7


Задача со всего одним неизвестным – местом для кафе – оставалась нерешенной уже несколько месяцев. Последняя надежда бизнесмена – прием у помощника Президента.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-9


С необычным предложением – переместить из деревни в районный центр столетнюю ветряную мельницу пришел на прием Валентин Дашкун. Коллекционер уверен: на его малой родине есть что показать и школьникам, и туристам.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-11


Петр Бутрим, СТВ:
В агроусадьбе под Дрогичином собрана уникальная коллекция – утюгов, самоваров, антиквариата, всего несколько тысяч предметов. В планах у местного коллекционера создать полноценный музей. А вишенкой на торте может стать старинная мельница.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-13


Восстановить и сделать ветряную мельницу главным экспонатом музея Валентин Дашкун предлагает только своими силами. В двери кабинетов стучится давно.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-15


Валентин Дашкун, житель Дрогичина:
Я же хочу не для того, чтобы разбогатеть. Я хочу, чтобы Дрогичин наш задышал, чтоб был свой культурный объект. Самый большой в Беларуси частный музей будет.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-17


Но понимания и поддержки смелая инициатива коллекционера до сих пор почему-то не нашла. С мертвой точки действительно благое дело сдвинулось только сегодня.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-19


Василий Герасимов, помощник Президента – главный инспектор по Брестской области:
Человек хочет организовать музей. Это же прекрасно, когда есть такие энтузиасты, которые двигают это направление. Поэтому давно надо было обратить на него внимание. Чем-то помочь, чем-то с точки зрения даже насыщения. Этого сделано не было, а какие-то непонятные оправдания.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-21


В то время, когда выход из любых запутанных проблем всегда есть. Главное – слушать и идти навстречу, тем более в случаях, когда дело касается пользы для всего города.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-23


Валентин Дашкун:
У меня остается надежда, что меня услышат, что я смогу запустить в работу музей.

Быть ли музею и новому кафе: злободневные вопросы прозвучали в ходе выездного приёма граждан в Дрогичине-25

# Прием граждан # общество # Василий Герасимов # Фотофакт

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