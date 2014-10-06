Сдачу крови в Беларуси к 2020 году планируют сделать бесплатной

Новости Беларуси. Сдачу крови в Беларуси планируется сделать бесплатной. Это может произойти к 2020 году. Такая инициатива разработана Всемирной организацией здравоохранения и уже успешно реализуется во многих странах.

Активно поддерживают идею безвозмездного донорства и в нашей.

На минувшей неделе на базе Минского государственного медицинского колледжа состоялся «Донорский марафон». Всего кровь сдали 150 человек, хотя желающих было намного больше.

Не все смогли пройти строгий медосмотр.

Участникам акции вручали памятные призы и символическое вознаграждение – 134 тысячи рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Реутская, студентка Минского государственного медицинского колледжа:

День матери приближается, и я хочу просто подарить маме подарок. Я сдаю второй раз кровь уже. В прошлом году сдавала, сейчас мне дали браслет. Чувствую себя отлично, то есть нет ни головокружений, ничего.

Геннадий Хулуп, директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Мы в странах СНГ лидеры по заготовке и переработке крови. Необходимо, чтобы на 100 тысяч населения страна сдавала 40 донаций. У нас этот показатель на тысячу населения, 40 донаций, имеется. Ежегодно мы заготавливаем 200 тысяч литров крови и 100 тысяч литров плазмы. Этого достаточно для нашей республики.

В середине октября в Минске должен пройти первый Евразийский конгресс по безвозмездному донорству. Главные трансфузиологи России, специалисты из Польши, Германии и Франции обменяются опытом своих стран и обсудят дальнейшие пути развития инициативы в Беларуси.