Любовь длиной в 65 лет: история семьи учителей Войниловичей

Новости Беларуси. Герои этого репортажа программы «Неделя» на СТВ не один десяток лет отдали непростой профессии - учитель. Это семейная пара Войниловичей из поселка Городея. Но приехали к ним мы не только по этому поводу. В день пожилого человека – по традиции первый день октября – мы подыскивали интересных героев для репортажа и наткнулись на историю трепетной любви длиной 65 лет.

А началась она когда-то после войны со служебного романа молодых учителей. Но появилось в этой истории и еще одно обстоятельство, о котором мы узнали, когда этот репортаж уже готовился к эфиру. И это самое обстоятельство заставило и авторов сюжета, детей и внуков, и учеников этих замечательных педагогов посмотреть на эту удивительно трепетную историю человеческих отношений совершенно другими глазами. Но вот об этом мы скажем в самом конце сюжета...

Они познакомились после войны. Молоденькая учительница математики и преподаватель истории пришли работать в одну школу.

Елена и Семен Войниловичи:

А почему ее выбрал? Там было девчат много хороших. Как я говорю, кнопка - ее же можно с собой в карман взять. И потом она выбрала меня, я не знаю, она не признается. (А может ты выбрал?)

К мирной профессии Семен Михайлович вернулся сразу после партизанского отряда. Красивый учитель в солдатской шинели. И девичье сердце не устояло.

Семен Войнилович:

Уже прошла война, а она все сидела, не выходила замуж, ждала, пока я приеду.

Год-другой спустя решили пожениться. 65 лет назад. Кто был инициатором уже и самим не вспомнить.

Семен Войнилович:

А бог его знает, только не так как в анекдоте.

Елена Войнилович:

Сидят двое на берегу реки или озера. Молчат. Она: давай поженимся. Он: Давай. И дальше молчат. Она: Так что ж ты молчишь? Он: А я и так много сказал.

С тех пор, как судьба свела их у одной школьной доски, не расставались. На двоих целый век учительского стажа. Семен Михайлович отвечал за сотни и даже тысячи чужих ребят — он был директором в разных школах. Супруга следовала за ним, растила детей и продолжала преподавать рядом с мужем математику.

Людмила Войнлович, дочь:

Когда-то они были очень красивой, симпатичной парой. Теперь ученики мамины звонят, рассказывают, как они снимали фасоны с ее платьев. Такой красивой была пара, что они ей любовались.

Когда-то учителя Войниловичи их вызывали к доске и ставили оценки. Сегодня эти выпускницы уже и сами вышли на пенсию. Но время в памяти хранит даже то, что не вписано в школьные журналы.

Ученица:

Над доской висит большая картина под стеклом. Идет урок. Сзади сидит ученик суетливый. Семен Михайлович стоит спиной к этому Ване и говорит: Ваня, ты куда бросил ручку. А потом совершенно случайно кто-то бросил взгляд на картину, а в картине все отражается. Хохот стоял на весь класс.

Ученица:

Задает вопрос - не отвечают, а потом он поднимает меня и говорит: Ниночка — он всегда меня называл Ниночка. И знаете, я поднялась, а ответить тоже не могу. И он говорит: знаешь, Ниночка, а я ведь был уверен, что ты всегда учишь. И это был такой стыд, на всю жизнь. Никогда не приходила на уроки, чтобы вообще неподготовленной, потому что боялся потерять это доверие учителя.

Людмила Войнилович:

Они же молодыми учителями были, которые учили знаете сколько лет назад, целую жизнь человеческую, мы столько и не прожили.

Возле этого семейного очага детские голоса никогда не смолкали. Кроме бесчисленных учеников, дочка, два сына и осиротевшая в годы войны племянница. Пятеро внуков, восемь правнуков.

Екатерина Войнилович, внучка:

Дедушка нас всегда баловал. Не было такого препятствия, что он взрослый. Он с нами всегда играл, кувыркался, смешил. А бабушку мы всегда все слушались. Что бабушка скажет - все строем идеи и выполняют.

Она привыкла к дисциплине, он к шуткам и потехам. Но узы, связавшие таких разных людей, сродни металлу, в этом году пара отметила железную свадьбу.

Екатерина Войнилович, внучка:

Я никогда не слышала, чтобы бабушка с дедушкой ругались. Они всегда говорили тихо, вежливо.

Людимла Войнилович, дочь:

Он всегда заботился о ней. Когда у него были серьезные операции, он и бредил, и в атаку шел. От тогда говорил, что выжил исключительно ради нее.

Браки, бывает, заключаются на небесах. И тогда не важно, было ли пышном их земное оформление.

Елена Войнилович:

Пригласили председатель и секретаря на дом. Они взяли книги и расписали нас дома. Без шума, без костюма без ничего.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Вот уж действительно история любви длиною в жизнь. Любви друг к другу, к профессии, к детям. Уже когда мы готовили для эфира этот рассказ о настоящей любви и настоящей жизни, жизнь нашей героини оборвалась. Нам позвонили ее родственники. Так вышло, что этот сюжет мы посвящаем памяти Елены Иосифовны Войнилович.