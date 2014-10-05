Рыбное хозяйство Беларуси: почему отечественные форель и осетр вкуснее и полезнее заморских?

Новости Беларуси. Расследование «Недели» на СТВ. Почему из 160 тысяч тонн рыбы, которые за год съедают белорусы, только десятая часть приходится на отечественную? Безусловно, страна, которая не имеет выходя к морю, не готова конкурировать с Японией или Норвегией. Но ведь и наш продукт вполне к столу, если к нему присмотреться. И в чем здесь проблема? Промах маркетологов или просчет диетологов – ведь когда-то во всех столовых в четверг был обязательный рыбный день? Или предубеждения белорусов – мол, заморская вкуснее и полезней? В общем есть о чем поспорить.

87-летний Анатолий Брониславович завсегдатай рыбных ярмарок. Любитель карпа и карася не исключает, что секрет его долголетия, в рационе, который без белорусской рыбы считает несбалансированным.

Анатолий Брониславович, покупатель:

Карп очень люблю. очень хороший, жарить можно его, варить, уху делать можно.

Диетологи прописывает: в среднем человек каждый день должен съедать по 100 грамм рыбы, ведь в мясе пресноводных почти 20% белка. По этому показателю, к примеру судак обходит курятину, а карп — говядину. Японцы и Норвежцы рекомендации медиков удваивают и в среднем съедают за год по 60 килограмм рыбы на брата.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Ежегодно один белорус съедает примерно 18 кг рыбы, сейчас мы попробуем выловить (испытать нелегкий труд рыболовов) и отправить в реализацию несколько карпов. 4 карпа кто-то сегодня уже сможет купить!

В этом рыбном хозяйстве близ Минска целый водный каскад — десятки прудов и гидрологических сооружений.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Понаблюдаем за рыбой с высоты птичьего полета. Как раз отсюда виден один из 9 нагульных прудов. Именно там все лето нагуливают жир рыбы, чтобы потом попасть к нам на сковородки.

Выращивают здесь, в основном, аборигенов — карпов, толстолобиков, карасей, щук. Настоящее море рыбы! Чтобы запечатлеть «живую волну», подкрадываемся к воде. Хоть у рыбы вроде как и нет ушей, но резкий звук - и чешуйчатые «выходят из кадра». Постепенно все водоемы рыбхоза осушаются и рыба мигрирует в так называемые предпродажные отстойники.

Алексей Метельский, заместитель директора рыбхоза:

Рассортировывается по видам, по навескам и садится в каждый пруд отдельно. В зависимости от заявки, вылавливается из этих прудов рыба, которая нужна, и отправляется в торговлю.

Есть здесь и свой небольшой цех переработки, через который каждый месяц проходит 30 тонн рыбной «свеженины».

Алексей Метельский:

Из трудностей в ценовой политике - есть трудности в гипермаркетах. Потому что они требуют увеличенные сроки годности, а мы на эти сроки годности не идем. Сами понимаете, если в продукт не добавляете консервантов, значит он максимально качественный и естественный.

Больше десяти наименований рыбной продукции: копчение и заморозка. Делают здесь и фарш. Знаменитые рыбные тефтели из школьного меню. Кстати, постоянные заказчики —учебные заведения и санатории.

Ежегодно белорусы съедают 160 тысяч тонн рыбной продукции. И только 10% от всего съеденного родом из Синеокой. Вместе с экспертом по питанию мы отправились на рыбный шопинг.

Евгения Франко, заместитель начальника отдела питания НАН Беларуси по продовольствию:

Пресноводная рыба по своим показателям качества будет более благоприятной, потому что, если сравнивать с химической точки зрения, то морская рыбы богата теми же самыми веществами, что и пресноводная, только еще витамином D и йодом. Если рассматривать с точки зрения влияния на организм человека, то пресноводная рыба не вызывает такого возбуждения нервной системы, как морская. То есть, если у кого-то есть с этим проблемы, лучше есть пресноводную. Если есть у кого-то заболевания почек, тоже лучше пресноводную.

Евгения Петровна еще несколько лет назад разложила всю рыбу на лопатки, проведя десятки всевозможных экспертиз. По принципу «где родился, там и пригодился» наш эксперт отдает предпочтение отечественной продукции.

Евгения Франко:

Морская у нас вся привозная, привозится свежезамороженной в лучшем случае, поэтому какая-то доля витаминов разрушается.

На прилавках, как говорится, на любой вкус и цвет. Но из личных наблюдений: у отдела «живая рыба» покупатели собираются в очереди, в то время как у ларей с заграничной продавцы в ожидание покупателя вяло перетаптываются с ноги на ногу.

Евгения Франко:

В Японии карп считается деликатесом. Считается, что эта рыба очень полезная даже на каком-то энергетическом уровне.

В лидерах продаж, как и в лидерах по разведению в Беларуси, — карп. За килограмм такого удовольствия простят под 40 тысяч.

Евгения Франко:

При выборе надо обращать внимание на жабры. Прекрасные красные жабры, глазки не впалые и чешуя в слизе — это главные показатели качества.

А вот замороженная рыба может обернуться тем самым котом в мешке. Доподлинно не известно, как давно она еще плавала и какие температурные рекорды водный житель перенес на пути к покупателю.

Не редко, деньги отданные за рыбу уплывают с растаявшей ледяной шубой. А масса реальной рыбы уменьшается вдвое.

Евгения Франко:

1 см льда допускается. Главное, чтобы шубы не было.

Продавец рыбного отдела:

В основном, морская и океаническая рыба - Норвегия, Аргентина, Испания. Есть из Турции. Если недоброкачественная, то по самой рыбке видно - какие-то дефекты, изъяны. Конечно, это бракуется на первоначальном этапе, даже не поступая к нам.

Рядом на прилавке рыба с двойным гражданством. Выловили ее на Дальнем Востоке, а вот довели до кондиции в Бресте.

Анатолий Булыня, директор государственного объединения «Белводхоз»:

Рыба, которая переработана на берегу моря, она всегда более конкурентоспособна по цене.

Белорусский рыбный промысел тоже нацелен на импортозамещение. Акцент на так называемые ценные виды рыб. Уже несколько лет назад белорусы оценили вкус «домашней» форели.

Анатолий Булыня, директор государственного объединения «Белводхоз»:

Беларусь импортирует в республику около 10 тысяч тонн лососевых видов рыб. Для форелеводства построен крупный комплекс, который может производить 3 миллиона особей посадочного материала по 50 грамм, что даст возможность выращивать 3 тысячи тонн форели.

За последние годы в республике появилось несколько специализированных ферм. Так что уже в ближайшее время треть красной рыбы семейства лососевых на белорусском рынке будет отечественной.

Бассейны, кишащие рыбой. В каждом отсеке форель разных размеров. Все рассуждения скептиков, которые уповают на то, что какая польза от искусственно выращенной форели, дипломированный рыбовод Васильий Ткачев обрубает на корню. Уверяет: по составу мяса и количеству микроэлементов дикая и домашняя форель идентична.

Василий Ткачев, рыбовод форелевой фермы:

Вся форель, которая к нам поступает, семга, в магазинах которая лежит, тоже искусственно выращенная, только что или в море нагуливается, или в озерах холодноводных. По сути, нагуливается в садках, кормится тем же искусственным комбикормом. Моря и океаны истощены уже - нечего ловить, поэтому сейчас идет упор на интенсивное рыбоводство форели, карпа, щуки.

Без труда не выловишь и форель из пруда. Постоянный контроль температур (рыба любит не больше не меньше, а +16°C), бесперебойная подача кислорода и постоянное взвешивание.

Здесь рыба не успевает проголодаться, а в меню комбикорм по собственной рецептуре. Каждых полчаса компьютер выдает сухой паек.

Килограмм такой рыбы стоит 85 тысяч, это практически вдвое дешевле, чем форель-иностранка.

Василий Ткачев, рыбовод форелевой фермы:

Морская рыба может храниться при -18°C 9 месяцев в зависимости от вида. Форель, например, чтобы не пошли окислятся жиры, примерно хранится в холодильнике при -18°C 3-4 месяца, лучше 3. Выловленная живая рыба будет гораздо лучше, замороженная неизвестно с каким сроком.

Андрей Цариков, директор Белыничской ПМК № 83 «Водстрой»:

В планах нашей деятельности начать строительство цеха по переработке форели, где будет горячее и холодное копчение, посол и охлажденная упаковка.

Ход осетром. Рыбоводы Беларуси вплотную занялись разведением натурпродукта для гурманов.

Здесь, в опытном рыбхозе «Селец», привычный для белорусского потребителя рыбный набор решили разбавить эксклюзивом. Среди ценных пород рыб не только привычный осетр и стерлядь, но и белуга - рыба, которую сегодня в Беларуси не разводит никто. Малька закупали в Астрахани. На суд гурманам белорусская белуга пока не попала. Сейчас пытаются создать «поголовье рыб» для размножения.

Взрослая особь достигает веса в 2 тонны. В рыбхозе белуги практически ручные, их кормят 2-3 раза в день. Словосочетание «воет как белуга» - правдиво на все 100 %, она издает звуки, похожие на храп поросенка.

В бассейнах под открытым небом рыбы осетровых пород живут до холодов, потом их переселяют в теплый водоем возле ГРЭС, тем самым обеспечивают круглогодичный цикл выращивания.

Сотрудники рыбхоза к этому виду рыб относятся с особой любовью - называют «нашей гордостью». Однако на местном рынке осетровые особым спросом не пользуются. Зато экспорт этих пород идет на ура.

Юрий Баженов, директор рыбхоза:

У нас в Беларуси, к сожалению, такие виды уже давно не водятся. Когда-то давно в реках стерлядь водилась, но, к сожалению, ее практически не осталось. В этом году мы планируем получить более 100 тонн продукции именно осетровых пород.

А вот фермер Владимир Иванович заморских деликатесов не любит. На своем огромном участке он держит естественный аквариум. Правда себя к патологическим рыбакам не относит, водоплавающих разводит для души и для друзей.

Владимир Иванович, фермер:

Когда вот такое бревно плывет одно-второе, не то, что поймать, а просто полюбоваться хочется.

В личном пруду, говорит, водятся десятикилограммовые сазаны и огромные амуры.

Владимир Иванович, фермер:

Они растут до 16 кг.

Вот спустили шлюпки на воду в имении Иваныча ребята с соседней деревни. Объезжают расставленные сети. Огорчаются — сегодня золотой рыбки не видать. Но наше желание отведать улова рыбаки исполнят.

Пока рыбаки разделывают улов, хозяин размышляет, что все-таки бычков разводить гораздо выгодней, чем заниматься рыбой. В ряды фермеров-скотоводов Владимир Иванович планирует записаться уже этой весной.