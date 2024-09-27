Какая группа крови чаще всего встречается у белорусов? Ответил трансфузиолог
Человек может поменять все: имя, фамилию, возраст, внешность, но не в силах изменить свою группу крови. Американский врач Карл Ландштейнер в 1901 году разделил кровь на четыре группы. Эту систему назвали AB0, и вместе с резус-фактором она до сих пор остается основной, но не единственной, рассказали в программе «В поисках истины».
Полина Двуреченских, реабилитолог, гематолог:
Международное сообщество переливания крови отмечает 43 системы переливания крови, которые отличаются по наличию антигенов, которые расположены на поверхности эритроцитов. Они комбинируются в разных сочетаниях, поэтому их так много. И осмелюсь предположить, что в будущем их станет еще больше. Основные группы – это восемь, четыре положительные и четыре отрицательные.
А что в Беларуси? Цифры практически не отличаются от мировых показателей.
Игорь Дунаев, трансфузиолог:
В нашей стране наиболее частая группа у доноров – это первая группа. На втором месте – вторая группа, на третьем – третья, на четвертом – четвертая группа. Первая группа – порядка 40 % доноров, вторая группа – около 30 %, третья группа – примерно 20-22 %. Наиболее редкая группа четвертая – это 6 %.