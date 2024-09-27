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Какая группа крови чаще всего встречается у белорусов? Ответил трансфузиолог

27 сентября 2024 16:05
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Человек может поменять все: имя, фамилию, возраст, внешность, но не в силах изменить свою группу крови. Американский врач Карл Ландштейнер в 1901 году разделил кровь на четыре группы. Эту систему назвали AB0, и вместе с резус-фактором она до сих пор остается основной, но не единственной, рассказали в программе «В поисках истины».

Какая группа крови чаще всего встречается у белорусов? Ответил трансфузиолог-2

Полина Двуреченских, реабилитолог, гематолог:
Международное сообщество переливания крови отмечает 43 системы переливания крови, которые отличаются по наличию антигенов, которые расположены на поверхности эритроцитов. Они комбинируются в разных сочетаниях, поэтому их так много. И осмелюсь предположить, что в будущем их станет еще больше. Основные группы – это восемь, четыре положительные и четыре отрицательные. 

Какая группа крови чаще всего встречается у белорусов? Ответил трансфузиолог-4

А что в Беларуси? Цифры практически не отличаются от мировых показателей.

Какая группа крови чаще всего встречается у белорусов? Ответил трансфузиолог-6

Игорь Дунаев, трансфузиолог:
В нашей стране наиболее частая группа у доноров – это первая группа. На втором месте – вторая группа, на третьем – третья, на четвертом – четвертая группа. Первая группа – порядка 40 % доноров, вторая группа – около 30 %, третья группа – примерно 20-22 %. Наиболее редкая группа четвертая – это 6 %.

# Донорство в Беларуси

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