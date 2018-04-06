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«Поработать физически никогда не вредно для здоровья». Столичная молодёжь приняла участие в благоустройстве стадиона «Динамо»

06 апреля 2018 13:13
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Новости Беларуси. Столичная молодежь помогает рабочим в благоустройстве стадиона «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поработать физически никогда не вредно для здоровья». Столичная молодёжь приняла участие в благоустройстве стадиона «Динамо»-1

Более 100 студентов из 12 столичных ВУЗов 6 апреля утром сменили привычную обстановку и вместо альма-матер отправились на стадион «Динамо». Здесь уже во второй раз проходит молодежная акция «Труд крут».

После краткого инструктажа по технике безопасности юноши и девушки приступили к работе.

«Поработать физически никогда не вредно для здоровья». Столичная молодёжь приняла участие в благоустройстве стадиона «Динамо»-4

Виктория Сац, студент БГМУ:
Лично для меня – это смена обстановки, так как у нас это постоянная учеба, мы медики. Во-первых, это очень много людей действительно – около 100 человек, мы знакомимся с другими университетами. И плюс поработать физически тоже никогда не бывает вредно для здоровья.

Стадион «Динамо» – один из наиболее значимых спортивных объектов. Именно здесь пройдут церемонии открытия и закрытия Европейских игр, а также соревнования по легкой атлетике.

# общество # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси

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