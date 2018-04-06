«Поработать физически никогда не вредно для здоровья». Столичная молодёжь приняла участие в благоустройстве стадиона «Динамо»

Новости Беларуси. Столичная молодежь помогает рабочим в благоустройстве стадиона «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичная молодежь помогает рабочим в благоустройстве стадиона «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 100 студентов из 12 столичных ВУЗов 6 апреля утром сменили привычную обстановку и вместо альма-матер отправились на стадион «Динамо». Здесь уже во второй раз проходит молодежная акция «Труд крут».
После краткого инструктажа по технике безопасности юноши и девушки приступили к работе.
Виктория Сац, студент БГМУ:
Лично для меня – это смена обстановки, так как у нас это постоянная учеба, мы медики. Во-первых, это очень много людей действительно – около 100 человек, мы знакомимся с другими университетами. И плюс поработать физически тоже никогда не бывает вредно для здоровья.
Стадион «Динамо» – один из наиболее значимых спортивных объектов. Именно здесь пройдут церемонии открытия и закрытия Европейских игр, а также соревнования по легкой атлетике.