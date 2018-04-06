«Поработать физически никогда не вредно для здоровья». Столичная молодёжь приняла участие в благоустройстве стадиона «Динамо»

Новости Беларуси. Столичная молодежь помогает рабочим в благоустройстве стадиона «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 студентов из 12 столичных ВУЗов 6 апреля утром сменили привычную обстановку и вместо альма-матер отправились на стадион «Динамо». Здесь уже во второй раз проходит молодежная акция «Труд крут».

После краткого инструктажа по технике безопасности юноши и девушки приступили к работе.