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В Беларуси через 13 дней официально стартует мотосезон

06 апреля 2018 14:37
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Новости Беларуси. Байкеры в ожидании нового сезона. Официально он стартует через 13 дней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси через 13 дней официально стартует мотосезон-1

Но романтикам «с большой дороги» уже не терпится оседлать своих «железных коней» и ринуться в путь. А тут – сотрудники ГАИ: скоростной контроль и проверка документов.

В Беларуси через 13 дней официально стартует мотосезон-3

На контроле скорость движения. Но госавтоинспекторы обратят внимание не только на соблюдение правил. Под пристальным вниманием уровень шума, который неизменно сопутствует мотоциклистам.

В Беларуси через 13 дней официально стартует мотосезон-5

Виктор Ротченков, начальник спецподразделения по обеспечении безопасности дорожного движения Минской области:
Нарушения относятся к техническому состоянию транспортного средства, которыми многие водители пренебрегают. Специально вносят изменения во внутреннюю конструкцию мототранспорта, что запрещено правилами дорожного движения. Сотрудниками пресекаются данные правонарушения, определен порядок административного процесса в этом порядке, в случае чего водители, совершившие правонарушение, привлекаются к ответственности. С первого дня нами же предусмотрены рейдовые группы, которые выявляют нарушения среди водителей мототранспорта.

В Беларуси через 13 дней официально стартует мотосезон-7

Кстати, сейчас и в составе Госавтоинспекции есть мотоподразделение. На контроле у патруляне только мотоциклисты, а все участники дорожного движения. Такую практику сотрудники ГАИ используют не в первый раз. И она уже подтвердила свою эффективность.

В Беларуси через 13 дней официально стартует мотосезон-9

В Беларуси через 13 дней официально стартует мотосезон-11

# общество # Фотофакт # Мотоциклисты # Виктор Ротченков

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