В Беларуси через 13 дней официально стартует мотосезон

Новости Беларуси. Байкеры в ожидании нового сезона. Официально он стартует через 13 дней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Но романтикам «с большой дороги» уже не терпится оседлать своих «железных коней» и ринуться в путь. А тут – сотрудники ГАИ: скоростной контроль и проверка документов.

На контроле скорость движения. Но госавтоинспекторы обратят внимание не только на соблюдение правил. Под пристальным вниманием – уровень шума, который неизменно сопутствует мотоциклистам.

Виктор Ротченков, начальник спецподразделения по обеспечении безопасности дорожного движения Минской области:

Нарушения относятся к техническому состоянию транспортного средства, которыми многие водители пренебрегают. Специально вносят изменения во внутреннюю конструкцию мототранспорта, что запрещено правилами дорожного движения. Сотрудниками пресекаются данные правонарушения, определен порядок административного процесса в этом порядке, в случае чего водители, совершившие правонарушение, привлекаются к ответственности. С первого дня нами же предусмотрены рейдовые группы, которые выявляют нарушения среди водителей мототранспорта.