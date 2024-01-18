Какой толщины должен быть лёд, чтобы не провалиться? Напомнили в ОСВОД

Красота зимней природы, большой улов манят любителей подледной рыбалки. Однако прочность покрова может быть обманчивой, а неосторожность – обернуться трагедией. Как избежать проблем, а еще грамотно сделать лунки и что обязательно должно быть в снаряжении у рыбака? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Проверка льда на прочность и измерение ее толщины у спасателей станции проходит каждое утро. В нескольких местах по периметру водоема для этого специально бьются лунки. Рождественские дни выдались морозными, и местами ночью столбики термометров показывали до минус 20. И нетерпеливые рыбаки сразу облюбовали места для клева.

Как отметили специалисты, там где толстая ледяная корка сформировалась, ничего особо не изменится. Но где водная гладь лишь слегка обросла снежным покрывалом, могут образовываться дыры.

Андрей Головков, председатель Смолевичской районной организации ОСВОД:

Когда толщина ледяного покрова более 10 сантиметров, когда промерзает на 20-30 сантиметров, тогда можно ходить. И то надо идти и слушать, потому что лед предупреждает, что не ходи дальше, я тебя не выдержу. Одно дело, когда прошел рыбак весом 60-80 килограммов, а другое дело, когда прошел рыбак со снаряжением и в нем уже больше 100 килограммов.

Во время оттепели бывает послойное наложение льда. То есть лед хороший, потом чуть-чуть подтаял, потом снежок выпал, потом опять подтаял, получается такой своеобразный «бутерброд».