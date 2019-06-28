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«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр

28 июня 2019 19:14
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Новости Беларуси. Вечер пятницы, 28 июня, кажется, ничто не может испортить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

Атмосфера на фан-зоне возле Дворца спорта не просто праздничная, кажется, вот-вот начнется масштабная вечеринка.

«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр-1

Ксения Худолей, СТВ:
Как реагируют на вашу музыку гости?

«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр-4

Все очень приветливо реагируют. Рады разнообразию, потому что сколько можно попсу слушать? Пора переходить на что-то более андеграундное.

«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр-7

Люди чувствуют наш позитивный настрой, нашу позитивную энергию и тем же самым отвечают.

Это магия момента. Мы не готовимся, мы чувствуем этот момент, мы его конвертируем в творчество. Вот наш рецепт!

«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр-10

Как почувствовать магию момента через музыку? Смотрите в видеоинформации.

# Европейские игры # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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