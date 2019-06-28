«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр
Новости Беларуси. Вечер пятницы, 28 июня, кажется, ничто не может испортить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»
Атмосфера на фан-зоне возле Дворца спорта не просто праздничная, кажется, вот-вот начнется масштабная вечеринка.
Ксения Худолей, СТВ:
Как реагируют на вашу музыку гости?
Все очень приветливо реагируют. Рады разнообразию, потому что сколько можно попсу слушать? Пора переходить на что-то более андеграундное.
Люди чувствуют наш позитивный настрой, нашу позитивную энергию и тем же самым отвечают.
Это магия момента. Мы не готовимся, мы чувствуем этот момент, мы его конвертируем в творчество. Вот наш рецепт!
Как почувствовать магию момента через музыку? Смотрите в видеоинформации.