«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр

Новости Беларуси. Вечер пятницы, 28 июня, кажется, ничто не может испортить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

Атмосфера на фан-зоне возле Дворца спорта не просто праздничная, кажется, вот-вот начнется масштабная вечеринка.