«Шерентинг»: что это такое и как к этому относятся белорусские молодые мамы

Кажется, время, которое предрек Альберт Эйнштейн, настало. Легендарный физик XX столетия однажды изрек: «Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда весь мир получит поколение идиотов».

Не будем торопиться с выводами, однако массовое увлечение Интернетом глупо отрицать. Вместе с растущим количеством аккаунтов в социальных сетях, увеличивается и число жертв Интернет-зависимости. К примеру, недавно социологи подсчитали, что экстремальные селфи убивают людей в 1,5 раза чаще, чем акулы.

Одним из виртуальных трендов сезона стал так называемый шерентинг — привычка молодых мам выкладывать в сеть сотни фотографий своих наследников.

Белорусок такое увлечение, кажется, обходит стороной. Или они не признаются.

В переводе с английского «шерентинг» означает «делиться родительством». Такой способ развлечения и самоутверждения стал настоящей отдушиной для домохозяек в декретном отпуске. Минчанка Юлианна Шегидевич, к примеру, воспитывает начинающего автолюбителя Тимура. Двухлетний сын девушки участвует в профессиональных фотосессиях уже с 8,5 месяцев. Конечно, все друзья Юлианны могут полюбоваться на фотографии маленького Тимура, но, как говорит мама: «Без фанатизма» — в Интернет выложено всего пару десятков фото.

Юлианна Шегидевич:

Как покрестили ребенка, начали выставлять снимки. Изначально это были профессиональные снимки: звали фотографа на крестины и появились первые фотографии. Позирует, как взрослый. Иногда сами с фотографом удивляемся с его снимков.

Но случаи потери эстетического контроля перед ликом соцсетей Юлианне также известны. Как признается сама женщина, некоторые ее подруги, тоже молодые мамы, убеждены, что ребенок — это чудо, и о каждом его движении должен знать мир. Даже если мир не отправлял запрос на милые фотографии.

Юлианна Шегидевич:

Среди моих подруг тоже такие имеются. Есть такие, которые выставляют каждые фотографии с первого дня жизни до сегодняшнего дня. Каждый день по несколько фотографий – даже такого достигает.

Чем же опасна зависимость от подобного, с позволения сказать, эксгибиционизма — выставлении жизни ребенка напоказ? Психологи пришли к выводу, что так называемые сбор лайков и шерентинг — это форма родительского эгоизма, нездоровое стремление доказать миру свою состоятельность как матери, а значит, признак неуверенности женщины в себе.

Жанна Алешкович, психолог:

Если это просто показать своим подружкам, с которыми она не может вживую встречаться, почему бы и нет. А если это происходит системно, когда она раз в месяц каждое взросление, когда ребенок научился сидеть — она выкладывает в Интернет, через месяц еще что-то… Это уже нездоровое.

Кстати, у «шерентинга» есть антипод – родительский аскетизм. В то время как знаменитости продают таблоидам «обнаженные фотосессии» на поздних сроках беременности, более скромные женщины берегут детей от сглаза и прячут младенцев вплоть до крещения. Особенно часто это явление встречается среди мам на постсоветском пространстве. Впрочем, сама христианская церковь к фото в соцсетях относится терпимо, а языческие понятия «сглаз» и «порча» вообще рекомендует выбросить из лексикона.

Сергей Лепин, председатель синодального информационного отдела БПЦ:

Никто, конечно, не сможет причинить духовного вреда Вашему ребенку, созерцая его фото. Я, конечно, не беру в расчет тот вред, который может наступить в результате злоупотребления информацией, которую вы сами выкладываете в сеть – информации о своей личной жизни. Наверное, же есть разного рода извращенцы и люди со злыми умыслами, которые, вполне возможно, вашу информацию могут использовать против вас, против вашей семьи.

Маленький Тимур обожает играть с собственным автопарком. Больше пластмассовых машинок мальчик любит только Интернет — эту бездонную кладезь мультимедийных развлечений.

Юлианна Шегидевич:

Даже дети сейчас очень зависимы от Интернета, потому что ребенок с года уже освоил и планшет, и айфон. Он знает, где YouTube находится и как включить мультики.

Заметим, что слишком ранний личный дебют ребенка на просторах Интернета может серьезно испортить воспитание и моральный облик подрастающего человека.

Ведь липкая сеть всемирной паутины, кроме мультиков и образовательных передач, хранит терабайты нецензурных материалов. Поэтому психологи призывают родителей быть бдительными и строгими.

Жанна Алешкович, психолог:

Когда ребенок начинает заводить свою страницу, конечно, к этому времени, он должен иметь какую-то психологическую сформированность личности. Поэтому я считаю, что раньше 13-14 лет абсолютно нет смысла, потому что лучше живого общения ничего нет в этом реальном мире.

За доказательствами пагубности виртуальных пристрастий далеко ходить не надо.

Буквально этой осенью в городе Барановичи 30-летнюю женщину лишили родительских прав. Причиной стали не алкоголизм и маргинальный образ жизни, как это обычно бывает. Молодая мать просто забыла о своем ребенке, увлекшись виртуальной жизнью.

Это первый в Беларуси случай лишения родительских прав от злоупотребления социальной сетью. Поэтому, разгоняясь на скоростном шоссе современных технологий, помните о технике безопасности и чувстве меры.

Компьютер и Интернет — это величайшие изобретения человечества. Многим эти полезные приспособления уже заменили книги, общение и... мозги.

И в завершение стихи: «Меньше будешь в Интернете — здоровее будут дети...».