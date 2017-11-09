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Посольство США в Беларуси начнет выдавать визы в 2018 году

09 ноября 2017 06:52
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Новости Беларуси. Впервые за 10 лет посольство США в Беларуси расширяет предоставление консульских услуг и начнет выдавать туристические визы для всех белорусов уже с 2018 года. Например, заявители всех возрастов, чья американская виза любой категории истекла менее года назад, теперь могут обратиться за новой в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, только в прошлом году более 6 тысяч белорусов получили разрешение на въезд. А для тех граждан, у которых возникли какие-либо вопросы, сегодня пройдет интерактивный чат на странице посольства в Facebook. Больше информации об онлайн-консультации можно найти на странице посольства в социальной сети. В ведомстве также отметили, что введение Беларусью пятидневного безвизового режима поспособствовало значительному росту числа туристов из штатов.

# общество # Беларусь-США

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