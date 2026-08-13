«Счастливая» – певица Анна Благова рассказала о новой композиции

Анна Благова, певица, композитор:

Честно говоря, эта песня должна была появиться два года назад. Она, наверное, ждала своего часа. Она лежала в работе, но открою чуть-чуть тайну, не по моей вине, а по вине звукорежиссера. Наверное, в нашей жизни все так бывает, что все вовремя всегда, правда? У Бога всегда свои планы на каждого из нас. Если оно должно было случиться именно сейчас, вот все сложилось таким образом, что произошло и сейчас. Это одна из немногих песен, которые написаны не мной. То есть в моем репертуаре это третья песня, которая написана авторами. Музыку написал Сергей Ганусевич, слова написала Ирина Севастьянова. Вот про что споешь, то с тобой и случится. Эта магия и происходит. Поэтому вот я сразу поняла, что это моя песня, я должна ее петь, и да будет мне счастье.

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