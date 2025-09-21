Вучич: посольства стран Запада испугались приезда Белоусова на парад в Белград

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что западные дипломатические ведомства пытались оказать давление на Белград из-за слухов о возможной поездке министра обороны России на военный парад «Сила единства». Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, недоразумение возникло из-за визита президента ОАЭ, что вызвало беспокойство у западных дипломатов.

«Когда СМИ сообщили, что специальные гости едут на парад в Сербию, а это были гости из арабских стран, то нам поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно. Им не могло прийти в голову, что это может быть (президент ОАЭ) шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан», – сказал он.

Парад, к которому был приурочен к Дню сербского единства, прошел в Белграде у комплекса «Палата Сербия».

В нем участвовали 10 тысяч военнослужащих, 2,5 тысячи видов вооружения, включая самолеты, бронетехнику, артиллерию и беспилотники. Среди приглашенных были представители ОАЭ, Республики Сербской, США, Китая, Франции и других стран.

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