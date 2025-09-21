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Детей из обрушившейся школы в Новосибирской области РФ переведут в другую

21 сентября 2025 13:41
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Детей из обрушившейся школы в Новосибирской области РФ переведут в другую-0

В результате обрушения здания школы № 5 в Татарске все 210 учеников с 22 сентября будут перемещены в соседнюю школу № 9. Обошлось без жертв – в момент аварии в здании никто не находился. По факту происшествия возбуждено дело о халатности. Об этом пишет РИА Новости.

Школа была построена в 1937 году и признана готовой к началу учебного года. Сейчас на месте аварии работает комиссия, судьба здания определится после технического осмотра. В городе уже ведется строительство новой школы на 550 мест в рамках областной программы.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# ЧП

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