Детей из обрушившейся школы в Новосибирской области РФ переведут в другую

В результате обрушения здания школы № 5 в Татарске все 210 учеников с 22 сентября будут перемещены в соседнюю школу № 9. Обошлось без жертв – в момент аварии в здании никто не находился. По факту происшествия возбуждено дело о халатности. Об этом пишет РИА Новости.

Школа была построена в 1937 году и признана готовой к началу учебного года. Сейчас на месте аварии работает комиссия, судьба здания определится после технического осмотра. В городе уже ведется строительство новой школы на 550 мест в рамках областной программы.

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