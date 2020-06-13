Сажаем салат: как выбрать семена и правильно посеять

Листовой салат – настоящий клад, для тех, кто хочет есть и худеть. Порадовать себя вкусными и полезными блюдами можно, если сажать культуру на приусадебном участке или прямо на подоконнике. Как вырастить салат, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Елена Досина-Дубешко, заместитель директора по научной работе РУП «Институт овощеводства»:

Зеленные и пряно-ароматические растения встречаются на дачном участке у каждого овощевода. Их можно высевать не только весной, но и в летний период для того, чтобы получить хороший урожай. Для этого пригодны такие культуры, как салат, укроп, шпинат и петрушка.

При выборе семян мы должны обратить внимание, что эти культуры должны быть устойчивы к высоким температурам. Эта информация указывается на упаковке.

Мы сегодня будем высевать салат. Для этого освобождаем участок земли от сорняков, перекапываем и делаем рядочки. Рядочки делаются на ширине 20-25 сантиметров.