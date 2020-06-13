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Сажаем салат: как выбрать семена и правильно посеять

13 июня 2020 17:08
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Листовой салат – настоящий клад, для тех, кто хочет есть и худеть. Порадовать себя вкусными и полезными блюдами можно, если сажать культуру на приусадебном участке или прямо на подоконнике. Как вырастить салат, рассказали в программе «Плюс-минус»

Сажаем салат: как выбрать семена и правильно посеять -1

Елена Досина-Дубешко, заместитель директора по научной работе РУП «Институт овощеводства»:
Зеленные и пряно-ароматические растения встречаются на дачном участке у каждого овощевода. Их можно высевать не только весной, но и в летний период для того, чтобы получить хороший урожай. Для этого пригодны такие культуры, как салат, укроп, шпинат и петрушка.

При выборе семян мы должны обратить внимание, что эти культуры должны быть устойчивы к высоким температурам. Эта информация указывается на упаковке.

Мы сегодня будем высевать салат. Для этого освобождаем участок земли от сорняков, перекапываем и делаем рядочки. Рядочки делаются на ширине 20-25 сантиметров.

Сажаем салат: как выбрать семена и правильно посеять -4

Дачники любят высевать салат сплошным севом. Мы засыпаем семена в рядочек, потом закрываем почвой.

Сажаем салат: как выбрать семена и правильно посеять -7

И если наша почва неувлажнённая, то мы её поливаем. После того, как появятся 2-3 настоящих листочка, наши салаты следует проредить, оставив между ними 8-10 сантиметров.

# Растения и цветы # общество # Елена Досина-Дубешко

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