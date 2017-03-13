Саша Коховец представит Беларусь на престижном международном научно-инженерном конкурсе «Intel International Science and EngineeringFair»

Жодино меньше Лос-Анджелеса почти в 60 раз. Но именно туда отправится уроженка белорусского городка отстаивать честь родной страны на престижном международном научно-инженерном конкурсе «Intel International Science and EngineeringFair». Со своей разработкой – «Золотарник как перспективное сырье для национальной фармакологии и энергетики» – девушка в середине февраля выиграла отечественный тур этого соревнования. Для Саши Коховец это оказалось приятной неожиданностью.

Обычное растение золотарник стало основой исследовательской работы Саши. Девушка заметила его на своём дачном участке и задумалась – а ведь даже сорняк может приносить пользу! Как оказалось, золотарник можно применять в фармацевтике, а также в качестве альтернативного топлива.

Энтузиазм – это здорово, но школьнику воплотить идеи в реальность без помощи опытного педагога практически невозможно. Ирина Пичугина учит Сашу уже около трёх лет. У них образовался слаженно работающий тандем.

Пол года кропотливого труда позади, но работа не заканчивается. У Саши и Ирины Николаевны есть время до середины мая, чтобы улучшить и дополнить разработку. Ведь исследовательская деятельность – особый труд, где конечный результат предугадать крайне сложно.

Мы желаем Саше удачи и верим в её победу на международном конкурсе в Лос-Анджелесе, ведь с такими светлыми мыслями всё должно обязательно получиться.