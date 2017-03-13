Преподаватель стрип-пластики Марина Перекрест – о соблазнительном танце и плюсах от занятий

Соблазнительный, но не пошлый. Провокационный, волнующий. Стрип-дэнс остается одним из самых популярных направлений танцев среди белорусок. Успешная представительница жанра – Марина Перекрест.

Марина Перекрест, преподаватель стрип-пластики:

С детства обожала просто смотреть клипы голливудских звезд (Бритни Спирс, Джей Ло, Кристины Агилеры) с потрясающими постановками по хореографии. Очень нравилась их женственная манера, дерзкая. Проснулся интерес именно к стрип лет в 16, когда увидела эффектных девушек на высоких каблуках, очень чувственно танцующих. Это возможность была у них менять образ: то они дерзкие, то они романтичные, то чувственные. Очень зацепил этот стиль, решила начать им заниматься.

15-сантиметровые каблуки, безупречная техника и блеск в глазах Марины покорили не один танцпол и жюри нескольких крупных танцевальных конкурсов. Сегодня кошачьей грации Марина обучает и других девушек, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Марина Перекрест, преподаватель стрип-пластики:

Как вы помните, у нас хореография драматичная. Спину можно взять немного в себя. И на акцент «и» у нас поворот головы. При этом смотрите: когда стоите, возьмите бедро на зрителя и немного на себя. Вы грустите, но вы красиво грустите.

Физическая подготовка приобретается здесь. Здесь мы работаем и на выносливость, и на физуху (упражнения на пресс, отжимания), и на пластику есть блок, чтобы девушки не были как деревяшки. Все это мы разрабатываем.

Направление Strip Dance, High Heels образовалось как смесь зажигательных стилей. Тон танцу задают движения в жанре хип-хоп, джаз-фанк и, конечно, пластика. Кстати, среди учениц стрип-дэнс много женщин среднего и старшего возраста. Радует и то, что чувственное увлечение семья и окружение Марины поддерживают.

Марина Перекрест, преподаватель стрип-пластики:

Постоянно встречалась со стереотипами, что это развратно, что это пошло: «А стрип – это стриптиз или не стриптиз?». Нет, абсолютно не стриптиз. В таких направления как стрип, гоу-гоу, хай хилс запрещено раздевание, оголение. И на всех чемпионатах это прописано. Нельзя ни в коем случае, иначе дисквалификация. Да, этот стиль чувственный, может быть откровенным, романтичным, в нем определенная подача, но он не пошлый и не развратный.

Юлия Круковская, ученица школы танцев:

Я занималась в детстве хип-хопом и думала, что это мое направление. А сейчас я опять попробовала ряд направлений и поняла, что именно на каблуках я чувствую себя уверенно. Это мой стиль, мое направление, в котором я чувствую себя комфортно.

Яна Кишко, ученица школы танцев:

В любом случае это нагрузка приятная. После каждой тренировки ты ощущаешь боль в мышцах, но эта боль безумно приятная.

Психологи и практикующие танцоры уверяют, что стрип-пластика приносит как физический результат в виде тонуса мышц, так и психологическую пользу – такой вид танца улучшает настроение и поднимает самооценку.

Марина Перекрест, преподаватель стрип-пластики:

Женственность? Я думаю, она у каждой девушки по-своему проявляется. Кто-то может быть женственным в кроссовках и джинсах, а кто-то – в платье. Это от внутреннего состояния зависит. Девушка должна чувствовать уверенность в себе. Все зависит от характера. У каждого своя подача, своя фишка. И в танце это проявляется.