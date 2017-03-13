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Книгу о Беларуси, посвященную итогам развития страны за 25 лет, издадут по поручению Президента

13 марта 2017 10:29
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Новости Беларуси. 25 лет созидания и свершений. Книгу о Беларуси, посвященную итогам развития страны за суверенные четверть века, издадут по поручению Президента. Составителями и авторами труда станут сотрудники Национальной академии наук.

Специалисты только приступают к работе, поэтому о деталях содержания говорить еще рано. А вот основные тезисы уже известны. В книге должны быть отражены этапы формирования белорусской государственности, экономического и гуманитарного развития, проводимая государственная политика в разных областях: от социальной поддержки до безопасности страны и укрепления позиций на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Книги

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