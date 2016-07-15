Санта-Барбара в гнезде: настоящий сериал про сокола-изменщика сняла скрытая камера

Новости Беларуси. Нелебединая верность. В одном из птичьих гнезд Бреста скрытая камера сняла настоящий сериал.

Уже несколько лет из птичьей квартиры соколов идёт online-трансляция. Взрослый самец, красавец, жил да не тужил себе с женой.

Но однажды ушел, точнее, улетел налево, нашел другую.

О жизни на две семьи, драмах и разводе – настоящей Санта-Барбаре в отдельно взятом гнезде рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейные страсти, интриги и ничем не прикрытые чувства – кто бы мог подумать, что жизнь пернатых может превратиться в сюжет из классической мыльной оперы. Видеокамера для наблюдения за соколом-пустельгой была установлена на одной из многоэтажек несколько лет назад, но то, что главный герой реалити-шоу ни кто иной, как Донжуан, не догадывались даже те, кто жил по соседству.

Алла Москаленко, житель Бреста:

С виду порядочный семьянин. Приносит корм своим птенчикам. Ухаживает. Я даже видела, как они боролись за место, голубей отгоняли. То, что он ведет себя как Казанова я предположить не могла.

Походы, а если быть точным, полеты «налево», в чужое гнездо, заприметили как раз - таки с помощью электронного ока. Спрятаться от него оказалось сложнее, нежели от пытливых взглядов местных жителей. Впрочем, осуждать нерадивого семьянина не спешат ни соседи, ни орнитологи.

Говорят, в порыве страсти безобидные на вид птички горазды на сомнительные поступки.

Александр Сербун, орнитолог:

Если там где-то больше самок, то больше шансов у самца для того, чтобы несколько самок одновременно им ухаживалось. Соответственно, несколько рядом построенных гнезд облетает самец в течение дня и, соответственно, жизнь двойную тоже ведет.

Горячая семейная драма развернулась в самый неподходящий момент: бедная мама вынуждена была кормить и себя, и потомство — аж четверых голодных детей.

Вплоть до того момента, пока не нашла нового – более молодого кавалера.

И, похоже, это – еще не конец эпопеи.

Николай Москаленко, житель Бреста:

Все возможно. Ну что ж, это природа. Тем более, ты говоришь, самец, а все говорят, что мужчины гуляют больше, чем женщины. Это уже общепризнано.

Чем закончится мелодрама, вряд ли предугадает даже самый талантливый сценарист. Но за развитием этой трогательной истории любви и разлуки следят все больше людей. Ведь в ней, в отличие от человеческих отношений, нет ни капли притворства. Все чувства и поступки как на ладони.