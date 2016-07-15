В Беларуси проходят учения связистов: военные отрабатывают взаимодействие между подразделениями

Новости Беларуси. Учения связистов проходят в Беларуси. Военные отрабатывают взаимодействие между различными подразделениями вооруженных сил не только нашей страны, но и России.

Главная цель этого этапа тренировки – повысить уровень готовности войск и обеспечить организованное развертывание системы связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Казаков, начальник связи Вооруженных Сил, начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил:

Стоит так же задача проверить полную техническую и оперативную совместимость средств и комплексов связи для функционирования региональной группировки войск.