Санкт-Петербургский квартал в Минске: рассказываем подробности

Новости Беларуси. Площадка для строительства Санкт-Петербургского квартала в Минске готова. Комплекс будет возводиться на месте частного сектора в районе улицы Семашко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Площадка для строительства Санкт-Петербургского квартала в Минске готова. Комплекс будет возводиться на месте частного сектора в районе улицы Семашко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас заканчивается снос последних двух домов из 17 запланированных. На строительство комплекса понадобится 5 лет.
Владимир Касперович, заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации Московского района:
В данном комплексе также будут присутствовать две многоуровневые гараж-стоянки по 300 мест с каждого выезда. Внутренняя домовая территория будет освобождена от парковочных мест. То есть будут только машины спецобслуживания.
Возведут дома трех типов: «дом-корабль», «дом-пирс» и «дом-маяк». Одной из особенностей станут так называемые палуб-террасы на крыше каждой из восьми секций «домов-парусов». А жителей первых этажей от шума и пыли оградят небольшими палисадниками.
В квартале будет пешеходная зона с лестницами и пандусами, декоративными бассейнами, кафе и магазинами – по образу и подобию петербургской гранитной набережной.