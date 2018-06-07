«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста

Новости Беларуси. Даже в свой 100-летний юбилей она не сидит на месте: секрет долголетия Екатерины Молибошко из Бреста кроется в движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 40 лет своей жизни некогда участница партизанского движения учила детей математике. Сегодня она переходит новый рубеж и принимает поздравления от близких и учеников. Об удивительно энергичном человеке Петр Бутрим.

Сегодня Екатерина Молибошко и плачет и смеется, потому что одновременно приятно и трогательно. Поздравить ее со столетним юбилеем пришли не только родные – кажется, полгорода. И все не с пустыми руками. Подарили даже новый паспорт.

К большой компании она привыкла с детства. У Екатерины Молибошко в семье было 11 детей. Правда, братья и сестры остались только в памяти и на фото.

В последнее время, признается женщина, хромает зрение, поэтому семейные альбом не смотрит, а внимательно слушает.

Екатерина Молибошко, жительница Бреста:

Да, уже я их не увижу.

Эта фотография – ты с нами и с отцом, и папин брат с женой и детьми. И даже в такой знаменательный день Екатерину Михайловну буквально тянет на прогулку. Программа-минимум – 2-3 часа. Свою жизнь без движения она не мыслит, и именно в нем видит главный секрет своего долголетия.

Екатерина Молибошко:

На свежем воздухе пройтись обязательно надо. Обязательно. А если ты будешь сидеть дома, лежать только, то этим ты сокращаешь свою жизнь. И подавать пример, в первую очередь – младшим поколениям. Правнук Егор компьютеру и смартфону предпочитает долгие беседы с бабушкой. Разница в возрасте 90 лет, но общих тем всегда хватает.

Егор:

А ты строгим преподавателем была?

Екатерина Молибошко:

Я строгая ли? Если надо быть строгой, то строгая. Учительский стаж – больше 40 лет. Кстати, Егора с бабушкой объединяет и школа.

Пер Бутрим, СТВ:

Фото юбиляра не только в новом паспорте, но и в школе. 15 лет Екатерина Молибошко отработала именно в этих стенах. Здесь помнят: она была не только учителем математики, но и участником партизанского движения.