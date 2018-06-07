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«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста

07 июня 2018 20:54
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Новости Беларуси. Даже в свой 100-летний юбилей она не сидит на месте: секрет долголетия Екатерины Молибошко из Бреста кроется в движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 лет своей жизни некогда участница партизанского движения учила детей математике. Сегодня она переходит новый рубеж и принимает поздравления от близких и учеников. Об удивительно энергичном человеке Петр Бутрим.

«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста-1

Сегодня Екатерина Молибошко и плачет и смеется, потому что одновременно приятно и трогательно. Поздравить ее со столетним юбилеем пришли не только родные – кажется, полгорода. И все не с пустыми руками. Подарили даже новый паспорт.

«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста-4

К большой компании она привыкла с детства. У Екатерины Молибошко в семье было 11 детей. Правда, братья и сестры остались только в памяти и на фото.

«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста-7

В последнее время, признается женщина, хромает зрение, поэтому семейные альбом не смотрит, а внимательно слушает.

«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста-10

Екатерина Молибошко, жительница Бреста: 
Да, уже я их не увижу.

«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста-13

Эта фотография – ты с нами и с отцом, и папин брат с женой и детьми.

И даже в такой знаменательный день Екатерину Михайловну буквально тянет на прогулку. Программа-минимум – 2-3 часа. Свою жизнь без движения она не мыслит, и именно в нем видит главный секрет своего долголетия.

«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста-16

Екатерина Молибошко:
На свежем воздухе пройтись обязательно надо. Обязательно. А если ты будешь сидеть дома, лежать только, то этим ты сокращаешь свою жизнь.

И подавать пример, в первую очередь – младшим поколениям. Правнук Егор компьютеру и смартфону предпочитает долгие беседы с бабушкой. Разница в возрасте 90 лет, но общих тем всегда хватает.

«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста-19

Егор: 
А ты строгим преподавателем была?

«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста-22

Екатерина Молибошко:
Я строгая ли? Если надо быть строгой, то строгая.

Учительский стаж – больше 40 лет. Кстати, Егора с бабушкой объединяет и школа.

«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста-25

Пер Бутрим, СТВ: 
Фото юбиляра не только в новом паспорте, но и в школе. 15 лет Екатерина Молибошко отработала именно в этих стенах. Здесь помнят: она была не только учителем математики, но и участником партизанского движения.

«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста-28

Но о войне Екатерина Молибошко вспоминает неохотно: в те страшные годы потеряла жениха и двух братьев. Благо, после в жизни было больше хорошего, поэтому в свой вековой юбилей любимица своих учеников и соседей бодрость духа не теряет. Более того, заряжает энергией всех, кто рядом.

# Долгожители Беларуси # общество # Екатерина Молибошко # Пер Бутрим # Фотофакт

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