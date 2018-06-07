На «Белагро-2018» выбрали лучшую корову страны. Как это было

Новости Беларуси. 7 июня под Минском развернулось весьма необычное состязание. На крупнейшей выставке «Белагро» выбирали лучшую племенную корову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Претенденток для участия в конкурсе хозяйства готовили целый год. Удойный репортаж – у Дмитрия Бояровича.

Зрители болели на конкурсе, перекрикивая друг друга. На импровизированной арене находилось больше 20 претендентов на награды. Лучшие коровы Беларуси.

Их оценивали в четырех лактациях (по сути это весовые категории). Тому, как вести себя на дефиле, животных учили сотрудники хозяйств. Они же в ответственную минуту находились рядом с конкурсантами.

Анна Лощилова, сотрудник СПК «Озеры Гродненского района»:

У нас настроение хорошее, боевое. У коровы настроение спокойное. Она знает, что она у нас красивая. Альфия означает с древнегреческого «первая».

Оценивали конкурсантов по 18 – как их здесь называют – статям, то есть критериям: начиная от фенотипа (по-простому – внешности), заканчивая удоем.

Дмитрий Боярович, СТВ:

То, как себя ведет корова, влияет на оценку?

Татьяна Батковская, начальник управления Минсельхозпрода Беларуси:

Конечно! Почему, как вы заметили, животное должно стоять максимально ровно. Бонитеры поэтому ждут, чтобы корова стала максимально идеально согласно требованиям, и оценивают каждую стать.

Грация, Лаванда, Мимоза, Эллочка, Жемчужина. Коров, у хозяев которых богатая фантазия, везли из каждой области. Большинство конкурсантов породы голштин белорусской селекции. Это самый дойный вид буренок. К примеру, Малышка из Гомеля дает 14 тысяч литров молока в год.

Георгий Колосовский, сотрудник КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»:

Это много. Разные коровы, есть и больше у нас в хозяйстве, и 16 тысяч дают.

Жюри, просвещавшись около двух (!) часов, вынесло решение: лучшая корова – буренка по кличке Фиджи из Несвижского района.

Дмитрий Боярович:

За победу какие-нибудь привилегии будут?

Андрей Кодлубай, сотрудник СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Во-первых, повышенное внимание: лучшее кормление, лучшее содержание. Мы будем, конечно, стараться это же животное привезти в следующем году. Поэтому мы все для этого сделаем.