«Санкционная политика сейчас активно используется, как дубинка». О чём говорили с сотрудниками «Беларуськалия»?

Мнение шахтеров третьего рудоуправления и руководства предприятия услышали политологи Юрий Воскресенский и Николай Щекин. Впрочем, здесь обсудили не только тему санкций. Немало внимания уделили изменениям в Конституцию и проведению предстоящего референдума, пандемии, миграционному кризису на белорусско-польской границе. Также на протяжении двух часов много говорили о борьбе с фейками и пагубном влиянии деструктивных Telegram-каналов.

Юрий Воскресенский, политолог:

Санкционная политика сейчас активно используется как дубинка западными странами в отношении нашей страны и предприятия «Беларуськалий». Это очень важно, и люди подходят, в том числе, которые участвовали в 2020 году в забастовке. Только что приехали с третьего рудоуправления и говорят: «Как же так? И почему эти все беглые жулики выступают против нашей страны?» И, конечно, ход конституционной реформы. Людей очень волнует, как сделать так, чтобы социально-экономическая модель Беларуси и эта стабильность, к которой мы привыкли, чтобы все это сохранилось дальше и даже приумножилось.