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Николай Щёкин: «К сожалению, беглые настаивают, постоянно педалируют тему на санкциях против «Беларуськалия»

21 декабря 2021 17:52
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Новости Беларуси. Работники белорусского гиганта по производству удобрений возмущены санкциями со стороны ЕС в отношении «Беларуськалия». Свое негодование солигорчане высказали 21 декабря во время диалоговой площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Щёкин: «К сожалению, беглые настаивают, постоянно педалируют тему на санкциях против «Беларуськалия»-1

Мнение шахтеров третьего рудоуправления и руководства предприятия услышали политологи Юрий Воскресенский и Николай Щекин.

«Санкционная политика сейчас активно используется, как дубинка». О чем говорили с сотрудниками «Беларуськалия»? Читайте далее.

Николай Щёкин: «К сожалению, беглые настаивают, постоянно педалируют тему на санкциях против «Беларуськалия»-4

Николай Щекин, политолог:
Наша главная задача это довести до людей позицию главы государства, раскрыть некоторые механизмы, как происходит вообще вмешательство в нашу жизнь и посредством деструктивных каналов в том числе, и показать те приоритеты, которые нас ожидают, что в будущем будет. Все-таки попытки давления на нашу страну, к сожалению, продолжаются. И даже предложения главы государства (в том смысле: хотели перемен пожалуйста) и проект Конституции людям надо пояснить. Тем более мы в таком городе, который подвергается в последнее время атаке в буквальном смысле и психологической прежде всего, и информационной. Вы знаете, что, к сожалению, беглые настаивают, постоянно педалируют тему на санкциях против «Беларуськалия». Мы видим, что вытворяет Прибалтика.

# Санкции # общество # Николай Щекин # Фотофакт

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