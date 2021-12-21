Николай Щёкин: «К сожалению, беглые настаивают, постоянно педалируют тему на санкциях против «Беларуськалия»

Николай Щекин, политолог:

Наша главная задача – это довести до людей позицию главы государства, раскрыть некоторые механизмы, как происходит вообще вмешательство в нашу жизнь и посредством деструктивных каналов в том числе, и показать те приоритеты, которые нас ожидают, что в будущем будет. Все-таки попытки давления на нашу страну, к сожалению, продолжаются. И даже предложения главы государства (в том смысле: хотели перемен – пожалуйста) и проект Конституции людям надо пояснить. Тем более мы в таком городе, который подвергается в последнее время атаке в буквальном смысле – и психологической прежде всего, и информационной. Вы знаете, что, к сожалению, беглые настаивают, постоянно педалируют тему на санкциях против «Беларуськалия». Мы видим, что вытворяет Прибалтика.