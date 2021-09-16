«Санкции не могут приостановить движение Ирана вперёд». О чём говорили президенты Беларуси и Ирана?

Продолжился рабочий день белорусского лидера встречей с иранским коллегой, которого Александр Лукашенко прежде всего поздравил с недавней победой на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, нынешний президент Ирана в Минске бывал. Правда, тогда он встречался с Александром Лукашенко в должности заместителя главы судебной власти Ирана.

В ходе нынешней встречи наш Президент заявил, что вне зависимости от обстановки в мире, Иран и Беларусь всегда находили ключ к успеху. Но уровень двусторонних отношений явно не соответствует потенциалу. Особое внимание лидеры уделили санкционному противостоянию. Такая форма давления извне хорошо знакома и Беларуси, и Ирану. То, что ограничительные меры никакого эффекта не имеют, в двух странах прекрасно знают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, Беларусь всегда жила под санкциями и будет жить. Я не думаю, что в современном мире, если даже могущественная страна позволяет себе применять по отношению к другим странам санкции, что они обязательно приведут к успеху, свидетельством тому является Иран. Если санкции и приносили вред какой-то Ирану, Беларуси и другим странам – только лишь потому что мы сами в этом виноваты. Мы не всегда были для того способны, мы не всегда проходили тот путь, по которому мы должны были пройти в условиях санкционного давления.

Эбрахим Раиси, президент Ирана:

Беларусь демонстрирует хорошие достижения в социально-экономическом развитии, а значит, успешно справляется с давлением извне и преодолевает все трудности. Сами американцы всегда признают тот факт, что политика максимального давления не срабатывает. Мы считаем, что санкции не могут приостановить движение Ирана вперед.