«Санкции не могут приостановить движение Ирана вперёд». О чём говорили президенты Беларуси и Ирана?
Продолжился рабочий день белорусского лидера встречей с иранским коллегой, которого Александр Лукашенко прежде всего поздравил с недавней победой на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, нынешний президент Ирана в Минске бывал. Правда, тогда он встречался с Александром Лукашенко в должности заместителя главы судебной власти Ирана.
В ходе нынешней встречи наш Президент заявил, что вне зависимости от обстановки в мире, Иран и Беларусь всегда находили ключ к успеху. Но уровень двусторонних отношений явно не соответствует потенциалу. Особое внимание лидеры уделили санкционному противостоянию. Такая форма давления извне хорошо знакома и Беларуси, и Ирану. То, что ограничительные меры никакого эффекта не имеют, в двух странах прекрасно знают.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, Беларусь всегда жила под санкциями и будет жить. Я не думаю, что в современном мире, если даже могущественная страна позволяет себе применять по отношению к другим странам санкции, что они обязательно приведут к успеху, свидетельством тому является Иран. Если санкции и приносили вред какой-то Ирану, Беларуси и другим странам – только лишь потому что мы сами в этом виноваты. Мы не всегда были для того способны, мы не всегда проходили тот путь, по которому мы должны были пройти в условиях санкционного давления.
Эбрахим Раиси, президент Ирана:
Беларусь демонстрирует хорошие достижения в социально-экономическом развитии, а значит, успешно справляется с давлением извне и преодолевает все трудности. Сами американцы всегда признают тот факт, что политика максимального давления не срабатывает. Мы считаем, что санкции не могут приостановить движение Ирана вперед.
Оба лидера также заявили, что будут рады новой встрече и в Тегеране, и в Минске. Но вне зависимости от того, где она пройдет, рассчитывают на решение ряда проблем, которые сегодня есть. В связи с этим Президенты договорились о том, что министры иностранных дел в ближайшее время актуализируют план сотрудничества, которое должно выйти за рамки лишь торгово-экономических отношений.