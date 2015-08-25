Санитарная служба запретила купаться в 38 водоемах Беларуси

Новости Беларуси. Опасно для здоровья. Вновь установившаяся жаркая погода прибавила отдыхающих у водоемов. К слову, даже у тех, где купание под запретом. Таких в Беларуси около сорока. Здесь пробы воды не соответствуют нормам. Чем и, самое главное, зачем рискуют белорусы, выяснила корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Недобоева, СТВ:

Несмотря на благоприятную погоду, на этом заливе, именуемом могилевчанами Фатинским, сейчас немноголюдно. Все дело в том, что могилевские гигиенисты выдали предписание на приостановление купания в этом водоеме. Поводом к такой мере стало несоответствие исследованных проб по микробиологическим показателям.

Фатинский залив – излюбленное место отдыха Марии Меньшиной и ее сына Никиты. В такую жару возможность окунуться в прохладную воду, говорит, настоящая отдушина. Но на днях появившаяся перед пляжем запрещающая купание табличка значительно урезала программу отдыха.

Мария Меньшина, отдыхающая:

Когда ограничение, мы можем искупнуться, но дома обязательно приму душ. А вот когда запрет, я не рискую своей жизнью и жизнью ребенка. Мы просто отдыхаем, а в воду не лезем.

К сожалению, таким ответственным подходом к своему здоровью похвастаться может далеко не каждый.

Светлана Марченко, отдыхающая:

Я как ходила, так и хожу плавать. Или я хожу в бассейн и плачу деньги три раза в неделю, или я здесь – сколько хочу, столько и плаваю.

Александр Шевельков, матрос-спасатель Могилевской областной организации общества спасения на водах:

Несмотря на реакцию людей, а она бывает разной, я не устаю предупреждать людей об опасности их здоровью и жизни.

Во время купального сезона на всех открытых водоемах гигиенисты еженедельно берут пробы воды. По их результатам принимается решение – разрешать купание либо запрещать.

Ольга Куцепалова, заведующая отделением коммунальной гигиены Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

За истекший купальный сезон 2015 года органами санэпиднадзора за нарушение законодательства к ответственности привлечено более 10 должностных и юридических лиц на сумму более 11 млн рублей.

Но как показывает практика, игнорирование запретов одним только ударом по бюджету могут не ограничиться. Подтверждение тому печальная медицинская статистика.

Светлана Макарова, врач-дерматовенеролог Могилевского областного кожно-венерологического диспансера:

В этом году было уже несколько случаев, обращались к нам люди после купания в загрязненных водоемах. Последствия были разные – от обычного зуда, легкого покраснения до серьезных дерматитов. Потому купаться в загрязненных водоемах не стоит.

Санитарная служба запретила купаться в 38 водоемах Беларуси. Эти зоны отдыха попали в «черный список» после проведенных лабораторных исследований. Ответственные службы могут оштрафовать за отсутствие туалетов, кабинок для переодевания, излишний мусор или неправильно припаркованное авто. А вот ответственность за здоровье и жизнь отдыхающих – в руках самих же отдыхающих.