Новости Беларуси. К «Электронной школе» подключат всю Беларусь. Как сообщили 25 августа в Министерстве образования, в 2015 году проект внедрят в нескольких крупных регионах, а уже через год в этот эксперимент будет вовлечена практически вся республика.

Проект «Электронная школа» представляет собой онлайн платформу, которая дает доступ к различным информационным сервисам.

Это и электронные журналы, и дневники, и расписание занятий. Кроме того, каждый школьник получает карту учащегося. Она совмещает функции банковской платежной карточки и универсального электронного документа. Благодаря карте родители могут контролировать расходы ребенка и узнавать, когда он пришел или покинул школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.