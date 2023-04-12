На большей части Беларуси установилась благоприятная для сева яровых погода

Новости Беларуси. На большей части страны установилась благоприятная для сева яровых погода. Долгое время она не давала развернуться аграриям, теперь придется наверстывать упущенное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техническая возможность позволяет за день засевать 10 % площадей, но пока все же сдерживающий фактор – избыток влаги в почве. Ситуация везде разная – в южных районах работы ведутся повсеместно, в центральных и северных не на все поля может заехать техника.

Внимание к аграрному сектору всегда повышенное. Тему эту, как известно, не обошел Президент во время Послания народу и парламенту. Александр Лукашенко подчеркнул, что спрос с губернаторов и правительства за сельское хозяйство будет бескомпромиссный.