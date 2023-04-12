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На большей части Беларуси установилась благоприятная для сева яровых погода

12 апреля 2023 08:30
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Новости Беларуси. На большей части страны установилась благоприятная для сева яровых погода. Долгое время она не давала развернуться аграриям, теперь придется наверстывать упущенное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На большей части Беларуси установилась благоприятная для сева яровых погода-1

Техническая возможность позволяет за день засевать 10 % площадей, но пока все же сдерживающий фактор – избыток влаги в почве. Ситуация везде разная – в южных районах работы ведутся повсеместно, в центральных и северных не на все поля может заехать техника.

Внимание к аграрному сектору всегда повышенное. Тему эту, как известно, не обошел Президент во время Послания народу и парламенту. Александр Лукашенко подчеркнул, что спрос с губернаторов и правительства за сельское хозяйство будет бескомпромиссный.

На большей части Беларуси установилась благоприятная для сева яровых погода-4

Отметил глава государства и имеющиеся успехи: за последнее пятилетие в Беларуси вырастили лучший урожай зерновых, а продовольственный экспорт в 202 году впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов при ожидаемых 6.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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